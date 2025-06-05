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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Прогнозная цена акций Абрау-Дюрсо до конца 2025г - 210 руб. - Freedom Finance Global
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05 июня 2025 года 12:16

Прогнозная цена акций Абрау-Дюрсо до конца 2025г - 210 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная цена акций "Абрау-Дюрсо" на горизонте до конца текущего года составляет 210 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Совет директоров винодельческой компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 26 июня, утвердить дивиденд за 2024 год в размере 5,01 руб. на акцию. Датой закрытия реестра для получения дивидендов объявлено 7 июля.

"Мы не сомневаемся, что эта рекомендация будет одобрена. Доходность в текущих ценах составляет скромные для годовой выплаты 2,7%. Однако руководство "Абрау-Дюрсо" не исключает начисление дополнительных дивидендов в течение 2025 года, - отмечает эксперт инвесткомпании. - В целом рекомендация совета директоров в отношении распределения прибыли была положительно воспринята рынком, поскольку эмитент активно инвестирует в развитие бизнеса, и в этом контексте выплата им даже небольших дивидендов говорит о высоком уровне корпоративного управления".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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