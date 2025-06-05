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05 июня 2025 года 09:10

Цены на нефть снижаются в четверг

Фондовые индексы США завершили торги среды без единой динамики. Рынки акций АТР движутся разнонаправленно в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг утром, Brent торгуется у $64,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять сессий. При этом S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам третьей сессии подряд и достигли максимумов с конца февраля, сообщает MarketWatch.

Негативное давление на рынок оказали слабые статданные.

Число рабочих мест в США в мае увеличилось на 37 тыс., сообщила отраслевая организация ADP Employer. Это минимальный показатель с марта 2023 года.

Аналитики прогнозировали гораздо более существенный прирост - на 115 тыс., по данным Trading Economics. При этом данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения - до 60 тыс. с ранее объявленных 62 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты предполагают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 130 тыс., а безработица осталась на отметке 4,2%.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на данные ADP, вновь потребовав срочного сокращения базовой ставки от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

"Слишком Поздно" Пауэлл должен сейчас же снизить процентную ставку. Он невозможен!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение до 52 пунктов.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, меньше - об ослаблении. ISM Services опустился ниже данной отметки впервые с июня 2024 года.

Котировки акций Dollar Tree (SPB: DLTR) упали на 8,4%. Оператор сетей магазинов фиксированных цен в первом финквартале, который завершился 3 мая, увеличил чистую прибыль на 14%, выручку - на 11%. Компания по-прежнему ожидает, что ее выручка от продолжающихся операций в текущем фингоду составит $18,5-19,1 млрд. Аналитики в среднем оценивали данный показатель в $19,58 млрд.

Цена бумаг CrowdStrike снизилась на 5,8%. Работающая в сфере кибербезопасности компания завершила первый финквартал (февраль-апрель) с чистым убытком против прибыли за аналогичный период годом ранее. Также она дала прогноз выручки на текущий период в диапазоне $1,14-1,15 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидают $1,16 млрд.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 3,6%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,7%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Goldman Sachs Group (SPB: GS) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%.

Кроме того, снизилась стоимость представителей нефтегазовой отрасли, включая ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,2%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,6%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,5%, Phillips 66 (SPB: PSX) - на 3%, ONEOK Inc. (SPB: OKE) - на 3,3%, Marathon Petroleum (SPB: MPC) - на 3,1%.

Между тем котировки акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросли на 1,1%, Merck & Co. (SPB: MRK) - на 1,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,7%, Nike Inc. (SPB: NKE) и Visa Inc. (SPB: V) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,5%.

Бумаги Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) подорожали на 0,9%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг во втором финансовом квартале (февраль-апрель) получил чистый убыток, но дал сильный прогноз на текущий период.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 91,9 пункта (на 0,22%) и составил 42427,74 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 0,44 пункта (на 0,01%) - до 5970,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 61,53 пункта (на 0,32%) и завершил сессию на отметке 19460,49 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в мае вырос до 51,1 пункта по сравнению с минимальными с сентября прошлого года 50,7 пункта в апреле. Динамика совпала с со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics.

Список лидеров роста в составе гонконгского индекса возглавляют бумаги Henderson Land Development, дорожающие на 4,7%.

Рыночная стоимость Kuaishou Technology увеличивается на 4,5%, Sunny Optical Technology Group - на 4%, China Resources Land - на 3,6%, Hang Lung Properties - на 3,4%.

Капитализация Sands Orient Overseas (International) Ltd. снижается на 6%, CSPC Pharmaceutical - на 2,4%, WuXi AppTec- на 2,3%, Hansoh Pharmaceutical - на 2,2%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 2%.

Акции Dongfeng Motor падают на 13,3%. Автопроизводитель сообщил, что в данный момент не занимается реструктуризацией бизнеса, хотя ранее заявлял о соответствующих планах.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,5%.

Номинальный размер зарплат в Японии в апреле вырос на 2,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны. Рынок ожидал подъема на 2,6%.

Реальный уровень зарплат снизился четвертый месяц подряд - на 1,8%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Sumitomo Pharma (-6,4%).

Рыночная стоимость Kawasaki Kisen Kaisha и Sekisui House снижается на 5,3%, Japan Post Holdings - на 5,1%, Subaru Corp. - на 4,7%.

Цена бумаг Lasertec растет на 5,5%, Advantest - на 4,4%, Tokyo Electron - на 3,6%, Kyowa Kirin - на 3,3%, Resonac Holdings - на 3,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,2%.

ВВП Южной Кореи в первом квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны не изменилась.

Предварительно сообщалось о спаде на 0,2% квартал к кварталу и на 0,1% год к году. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение обеих оценок.

Котировки бумаг Posco увеличиваются на 4,1%, Samsung Electronics - на 1,7%, Hyundai Motor - на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не меняется.

Профицит Австралии во внешней торговле товарами в апреле сократился до 5,41 млрд австралийских долларов ($3,51 млрд) с пересмотренных 6,89 млрд долларов месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Эксперты в среднем ожидали положительное сальдо на уровне 5,9 млрд долларов, по данным Trading Economics.

Экспорт товаров снизился на 2,4% в помесячном сравнении и составил 44,08 млрд долларов. Импорт вырос на 1,1% - до 38,66 млрд долларов.

Капитализация BHP и Rio Tinto повышается на 0,2%.

Цены на нефть снижаются в четверг на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $64,71 за баррель, что на $0,15 (0,23%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты опустились в цене на $0,77 (1,17%), до $64,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,33 (0,53%), до $62,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,56 (0,88%), до $62,85 за баррель.

Накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. В то же время цены для Европы будут повышены.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте резервов нефтепродуктов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей - до 436,1 млн баррелей. Между тем, резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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