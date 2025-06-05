Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых факторов, в частности, неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых при дальнейшем смягчении сигнала на заседании Банка России в ближайшую пятницу, некоторые эксперты допускают снижение ставки на 100-200 базисных пунктов - до 19-20% годовых.

Инфляция в России за неделю с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая и 0,07% с 13 по 19 мая, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за конец мая - начало июня этого года и среднесуточных данных за май и июнь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля). Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует 11 июня.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в целом доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, но считает, что эта беседа не приведет к незамедлительному мирному урегулированию на Украине. "Это был хороший разговор. Но это был не тот разговор, который приведет к немедленному миру", - написал Трамп в соцести Truth Social.

Президент США также сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин заявил ему о планах дать ответ на украинские атаки на российские аэродромы. "Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал Трамп. Кроме того, по словам Трампа, в ходе разговора речь шла и о "других ударах, проведенных обеими сторонами конфликта".

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин подробно рассказал американскому коллеге о воскресных атаках на российские объекты. "Он внимательно выслушал наши оценки, и на этот счет наш президент достаточно подробно высказался. Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Этой теме в числе других был посвящен этот телефонный разговор, и американская, и российская сторона именно ориентировались на то, чтобы обсудить эти террористические атаки", - отметил он.

Президент РФ сообщил Трампу, что Киев ударами по гражданским целям на территории РФ пытался сорвать переговоры в Стамбуле, но Россия не поддалась на провокации, рассказал помощник главы российского государства. "Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению", - сообщил Ушаков журналистам. "Российская сторона не поддалась на провокации, и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле", - продолжил он.

Ушаков подчеркнул, что подобные действия Киева "международным правом однозначно квалифицируются как терроризм". "По нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию", - добавил он.

Вместе с тем помощник главы российского государства заявил, что правило "не вести переговоры с террористами" не исключает переговоров по соответствующим линиям, чтобы достичь урегулирования. "Правило такое существует, вы знаете, как поступают с террористами, но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какое-то урегулирование", - сказал Ушаков. Так он ответил на вопрос касательно продолжения российско-украинских переговоров и правила "не вести переговоры с террористами".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять сессий. При этом S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам третьей сессии подряд и достигли максимумов с конца февраля. Негативное влияние на рынок оказали слабые статданные.

Число рабочих мест в США в мае увеличилось на 37 тыс., сообщила отраслевая организация ADP Employer. Это минимальный показатель с марта 2023 года. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный прирост - на 115 тыс. При этом данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения - до 60 тыс. с ранее объявленных 62 тыс. В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты предполагают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 130 тыс., а безработица осталась на отметке 4,2%.

Президент США Трамп резко отреагировал на данные ADP, вновь потребовав срочного сокращения базовой ставки от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. "Слишком Поздно" Пауэлл должен сейчас же снизить процентную ставку. Он невозможен!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в мае вырос до 51,1 пункта по сравнению с минимальными с сентября прошлого года 50,7 пункта в апреле. Динамика совпала с со средними оценками аналитиков. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,2%. Вместе с тем значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,5%, а австралийский S&P/ASX 200 почти не меняется.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в четверг на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,84 за баррель, что всего на 2 цента ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты опустились в цене на 1,17%, до $64,86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,16% - до $62,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,88%, до $62,85 за баррель.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте резервов нефтепродуктов. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей - до 436,1 млн баррелей. Между тем, резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 26,774 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,602 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июня вырос на 0,29% и составил 113,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,31%, поднявшись до 1080,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+2,8%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+1,2%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+1,04%) и "ГТЛК-001Р-07" (+1%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-1,2%), "РЖД-32" (-0,74%) и "Почта России-001Р-10" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 мая. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ на дату сбора заявок плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 4% годовых, соответственно, ставка 1-го купона - 25% годовых. Последующие купоны до оферты будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс спред в 4% годовых.

ООО "Нео-пак" 6 июня начнет размещение выпуска 6-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 130 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 3 июня. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и размещаются по закрытой подписке. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 35% годовых, объявлена оферта через год. По выпуску установлена возможность проведения call-опционов в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го, 48-го и 60-го купонов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) зафиксировало объем размещения двухлетних облигаций серии БО-002Р-06 с плавающими купонами в размере 50 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 4 июня. При открытии книги заявок объем выпуска был увеличен с 20 млрд рублей до "не более 40 млрд рублей", а по итогам маркетинга - до 50 млрд рублей, то есть по сравнению с первоначальным объемом в 2,5 раза. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке установлен в размере 185 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение запланировано на 9 июня. Эмиссия доступна для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 15-го купона облигаций серии 001Р-04R в размере 19,2% годовых. Выпуск объемом 25 млрд рублей был размещен в мае 2018 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 25,25% годовых. По выпуску 18 июня предстоит исполнение оферты. Период предъявления к оферте - с 5 по 11 июня.

ООО "ВИС финанс" установило порядок расчета ставки 7-16-го купонов 4-летних облигаций серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Ставки будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4,5% годовых. Таким образом, ставка 7-го купона составит 25,5% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2023 года по ставке 16,2% годовых.