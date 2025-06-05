Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за апрель;

- производственные заказы Германии в апреле;

- индекс цен производителей еврозоны в апреле;

- решение ЕЦБ по процентным ставкам и пресс-конференция;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- акции ПАО "Аренадата" и "Европлана" последний день торгуются с дивидендами;

- финансовые результаты АФК "Система" за 1К25;

- квартальные результаты Broadcom.

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