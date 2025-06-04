.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ прервал рост в среду после заявлений Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в апреле выросло на 1,5%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 1,5% после повышения на 0,8% в марте, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались немного лучше ожиданий экономистов, ожидавших повышение на 1,3%
 
ЦБ следует повысить таргет по инфляции с 4% до 7%, считают в ЦМАКП
Заместитель гендиректора, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов считает, что ЦБ следует повысить таргет по...
 
В России появится стандарт общественного капитала бизнеса
Российские компании смогут подтвердить свою социальную пользу при помощи новых критериев анализа их деятельности. В России появится стандарт общественного капитала бизнеса. Соответствующий проект постановления правительства готовит к утверждению...
 
ВЭБ привлекут к экспертизе ГЧП-проектов
Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) стоимостью выше 3 млрд руб. будут проходить экспертизу в ВЭБ.РФ. Минэкономики завершает работу над интеграцией ВЭБ.РФ в механизм оценки инициатив в сфере ГЧП - проект постановления правительства,...
 
04 июня 2025 года 19:41

Рынок акций РФ прервал рост в среду после заявлений Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия

Москва. 4 июня. Рынок акций РФ вечером в среду растерял почти весь дневной рост после заявлений президента РФ Владимира Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия, что вернуло опасения относительно длительного процесса урегулирования украинского конфликта; также сдержала покупателей просевшая вечером нефть (фьючерс на Brent вновь откатился ниже $65 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги в районе 2835 пунктов после роста днем выше 2870 пунктов; лучше рынка по итогам дня выглядели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), аутсайдерами выступили бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2836,64 пункта (+0,1%, максимум сессии - 2871,78 пункта), индекс РТС - 1138,31 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июня, составил 78,5025 руб. (-35,24 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях являются терактами, решение об их проведении принималось на Украине на самом высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне", - сказал он на совещании с членами правительства.

То, что было в Брянской области - это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом, добавил он.

По мнению Путина, подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях были направлены на срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Президент РФ усомнился в возможности проведения встречи на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов и преступлений, совершенных в отношении гражданских лиц РФ. "И в то же время (на фоне терактов - ИФ) просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" - усомнился президент.

"И за что их поощрять - предоставлять передышку в боевых действиях, которая будет использована для "накачки" режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях", - отметил Путин.

Отказ Киева от краткосрочного перемирия по гуманитарным соображениям убеждает в том, что Украине мир не нужен, заявил президент РФ.

"Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

Тем временем, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в среду, что власти ФРГ стремятся к введению нового пакета санкций ЕС в отношении России как можно скорее. "Мы добиваемся того, чтобы ввести 18-й пакет санкций как можно скорее", - приводит The Guardian слова министра. Вадефуль выразил недовольство подходом России к переговорам с Украиной, которые состоялись ранее на этой неделе в Стамбуле.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи к концу основных торгов в среду остался в незначительном "плюсе", растеряв рост с середины дня. Ключевая причина - заявление Владимира Путина относительно проведения саммита и перемирия с Украиной. Котировки пытаются поддержать ожидания инвесторов по смягчению риторики Банка России в пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием недели, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала.

Акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,5%, до 764,5 рубля) выросли на фоне известий, что акционеры утвердили решение выплатить дивиденды за 2024 год в размере 70 рублей на акцию. Бумаги ПАО "Абрау Дюрсо" (+0,4%, до 186 рублей) подросли после рекомендации совета директоров выплатить финальные дивиденды в размере 5,01 рубля на акцию. Просели акции ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (-2%, до 50,5 рубля) в последний день перед дивидендной отсечкой - выплата за 2024 год составит 0,26 рубля на акцию, отметил Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, поддержку рынку акций продолжают оказывать ожидания смягчения ДКП со стороны ЦБ РФ, для индекса МосБиржи зоной сопротивления выступает область 2840-2860 пунктов.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта есть прогресс, хотя это лишь начало. Между тем, на валютном и сырьевом рынках пока без особых изменений - рубль удерживает валюты у многомесячных минимумов, нефть Brent курсирует вокруг $65 за баррель.

На мировых рынках инвесторы ждут переговоров лидеров США и КНР в ближайшие дни. Майский индекс деловой активности PMI в секторе услуг еврозоны оказался лучше прогнозов, но немного не дотянул до области роста (49,7 пункта), а вот аналогичный индекс в США достиг 53,7 пункта, что заметно лучше прогнозных 52,3 пункта, отметил эксперт.

В четверг состоится опорное заседание ЕЦБ. Базовые процентные ставки могут быть снижены на 0,25 п.п., то есть ключевая ставка сократится до 2,15%. В фокусе внимания будет оценка регулятором инфляции и рисков спада экономики. В КНР будет опубликован майский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin, в США - сальдо торгового баланса за апрель. На российском рынке АФК "Система" раскроет результаты за первый квартал.

"Российский рынок может отыгрывать выходящие свежие данные Росстата по инфляции, реакция участников торгов может быть чувствительной в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 июня - 2800-2900 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня во многом на фоне сомнений инвесторов в перспективах скорого достижения мирного соглашения с Украиной.

Акции "ПИКа" и многих других бумаг корректировались после повышения в предыдущие сессии. В частности, в акциях застройщиков в последние дни отыгрывалась идея возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании. Совет директоров "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) готовится обнародовать в среду рекомендацию по дивидендам за 2024 год: возможен пересмотр дивидендной политики и ориентиры по началу выплат, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в среду наблюдались сдержанные покупки на ожиданиях продолжения торговых переговоров с крупнейшими партнерами США, а также на надеждах смягчения позиции ФРС во второй половине года. Российский рынок к концу сессии отступил от ее максимумов и сопротивления 2870 пунктов по индексу МосБиржи, отреагировав на сообщения СМИ о сомнениях Владимира Путина в возможности проведения саммита с Украиной и перемирия после недавних терактов. Геополитический оптимизм остается очень хрупким, но поддержать настроения в конце недели могло бы смягчение тона ЦБ РФ, считает Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова рассчитывает на дальнейшее движение индекса МосБиржи в район 2880-2900 пунктов на фоне надежд на смягчение риторики приближающегося заседания Банка России, что придает участникам рынка оптимизма.

Ближайшим ориентиром для индекса МосБиржи выступает область 2880-2900 пунктов, а поддержкой выступает уровень 200-дневной средней - 2840 пунктов. Ожидается сохранение роста бумаг компаний, наиболее зависимых от ключевой ставки ЦБ, также фактором поддержки рынка выступят растущие цены на нефть. Акции "ЛУКОЙЛа" начали закрывать дивидендный "гэп", поскольку у компании есть свои факторы для роста: компания стабильно платит дивиденды из скорректированного денежного потока и у нее есть программа обратного выкупа акций, что может в нужный момент поддержать котировки, полагает Крылова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,8%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,2%).

Поддержку рынку Южной Кореи оказывает снижение политической неопределенности в связи с завершением президентских выборов в стране. По результатам подсчета 100% голосов кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен набрал 49,42%, кандидат от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 41,5%.

Выборы проводились в связи с импичментом бывшего президента Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил его от власти после попытки президента ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов. Поскольку выборы были проведены досрочно, Ли Чжэ Мен вступит в должность немедленно, без переходного периода.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий. Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Тем временем президент США Трамп подписал распоряжение, которое в два раза повышает пошлины на импортируемые в Америку сталь и алюминий, сообщил Белый дом. Прежде сбор составлял 25%, теперь он достигнет 50%. Отмечается, что пошлины в 50% вступят в силу 4 июня по вашингтонскому времени. Американские СМИ сообщают, что повышение пошлин коснется всех стран, кроме Великобритании.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов, по данным Trading Economics. Индекс ISM Services опустился ниже пограничных 50 пунктов впервые с июня 2024 года.

На нефтяном рынке вечером в среду цены развернулись вниз после публикации министерством энергетики США еженедельного доклада о резервах энергоносителей в стране (отчет показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте запасов нефтепродуктов), а также на сигналах от Саудовской Аравии о необходимости наращивания поставок нефти ОПЕК+. Стоимость Brent упала ниже $65 за баррель с дневного максимума в районе $66 за баррель.

Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,81 за баррель (-1,2% и +1,5% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $62,8 за баррель (-1% и +1,4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей, однако резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.

Тем временем, Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку для нее все большее значение приобретает восстановление утраченной доли рынка, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, королевство выступает за то, чтобы и в августе продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки, а возможно, и в сентябре.

Трейдеры также продолжают следить за ходом переговоров США с торговыми партнерами относительно пошлин. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил накануне, что Европейский союз предложил "надежную отправную точку" для переговоров, и обсуждение торговых вопросов продвигается довольно быстро.

В центре внимания рынка также остается ситуация с лесными пожарами в Канаде, ограничивающими добычу нефти в провинции Альберта. Судя по последним сообщениям, риск распространения пожаров снизился, и одна из нефтекомпаний объявила о возобновлении добычи в провинции.

Рост котировок с начала недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. б/с в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+16,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8,9% и +10,4% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+7,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,2%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+2,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,5%).

Снизились "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,3%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,4%), ПАО "Промомед" (MOEX: PRMD) (-2,4%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2%), ПАО "Озон Фармацевтика" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,08 млрд рублей (из них 15,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,78 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 8,44 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 июня 2025 года 19:34
Рубль по итогам волатильных торгов среды упал в паре с юанем на фоне сомнений в скором урегулировании российско-украинского конфликта
Москва. 4 июня. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам волатильной сессии в среду. Рубль, напротив, заметно подешевел из-за усилившихся сомнений в скором урегулировании российско-украинского конфликта после заявлений президента России Владимира Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия. Он усомнился в возможности проведения встречи на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов и преступлений, совершенных в отношении гражданских лиц РФ.    читать дальше
.
04 июня 2025 года 19:01
"БКС МИ" назвал топ-5 российских акций на июнь 2025г
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") назвал топ-5 российских акций на июнь 2025 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. В его состав вошли: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Транснефть", "Яндекс", "Т-Технологии", "Озон Фармацевтика". "ИКС 5" можно назвать одной из главных фишек...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 18:17
"АКБФ" понизил целевую цену акций Северстали до 1546,16 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила целевую цену обыкновенных акций "Северстали" с 1907,99 руб. до 1546,16 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 45% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Ожидаем, что осложнение торговых отношений США и ЕС создаст...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 17:39
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Озон Фармацевтики
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 74 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста на 47,2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Озон Фармацевтика" - отечественная фармацевтическая компания со специализацией на...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 17:07
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку на 1 п.п. в пятницу - "БКС МИ"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на 1 п.п., до 20% годовых, на заседании в пятницу, 6 июня, полагает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. "Статистика пока не показывает сильного замедления экономики, что могло бы стать сигналом для устойчивого снижения ставки, -...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 16:27
"БКС МИ" ухудшил оценку акций NVIDIA до нейтральной
"БКС Мир инвестиций" ухудшил оценку акций NVIDIA Corp. с "позитивной" до "нейтральной", сохранив целевую цену на уровне $144 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Андрея Саенко. "Продажи (в первую очередь, графических процессоров для...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 15:54
Индекс S&P 500 готовится к возвращению выше 6000 пунктов - "Велес Капитал"
Индекс S&P 500 готовится к возвращению выше 6000 пунктов, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С технической точки зрения индекс S&P 500 с апреля остается в среднесрочном восходящем тренде и накануне поднялся до пика с начала марта - 5981 пункт, - указывает эксперт. -...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 15:25
Рубль днем развернулся вверх и слегка поднимается в паре с юанем на информации об увеличении ежедневных продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила
Москва. 4 июня. Китайский юань растерял утренний рост и чуть дешевеет на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, перешел к повышению на фоне сообщений, что ЦБ РФ в июне немного увеличит ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила. В то же время, участники рынка постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
04 июня 2025 года 15:25
Ралли на рынке ОФЗ связано с ожиданиями скорого смягчения ДКП - Райффайзенбанк
Ралли на рынке ОФЗ связано с ожиданиями скорого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Впервые за долгое время на рынке госбумаг ралли. За неделю доходности снизились на 80-100 б.п. в коротком и среднем участках, и на 60 б.п. - в длинном. Индекс RGBI...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 14:58
Freedom Finance Global повышает прогнозную цену акций NVIDIA до $170
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NVIDIA Corp. и повышает целевую цену со $165 до $170 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "NVIDIA представила сильные результаты за I квартал 2026 финансового года, превзойдя рыночные...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 14:31
S&P; 500, вероятно, будет двигаться в пределах 5920-6030п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в пределах 5920-6030 пунктов на торгах в среду, баланс рисков оценивается как нейтральный при средней волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова. "S&P 500 приблизился к важному сопротивлению в районе 5970...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 14:11
"Эйлер" подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 580 руб
Аналитики "Эйлер Аналитические Технологии" подтверждают прогнозную стоимость акций "Группы Астра" на уровне 580 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 48%, и рекомендацию "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании. Российский разработчик...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 13:38
Вероятности снижения ставки ЦБ РФ и ее сохранения на уровне 21% в июне практически равны - Райффайзенбанк
Вероятности снижения ключевой ставки Банка России и ее сохранения на текущем уровне (21% годовых) по итогам заседания в пятницу, 6 июня 2025 года, практически равны, считают аналитики Райффайзенбанка. "Интрига, на наш взгляд, будет гораздо выше, чем в последние несколько месяцев, так как мы...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 13:11
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 10,85 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 10,85 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,1%, стоп-приказ: 8,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 12:45
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ЛУКОЙЛа и Татнефти
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" (прогнозная цена на горизонте года составляет 8500 рублей за штуку) и "Татнефти" (прогнозная стоимость привилегированных бумаг на горизонте года составляет 840 рублей за штуку), сообщается в материале аналитика брокера Александры...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.