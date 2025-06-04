Рынок акций РФ прервал рост в среду после заявлений Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия

Москва. 4 июня. Рынок акций РФ вечером в среду растерял почти весь дневной рост после заявлений президента РФ Владимира Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия, что вернуло опасения относительно длительного процесса урегулирования украинского конфликта; также сдержала покупателей просевшая вечером нефть (фьючерс на Brent вновь откатился ниже $65 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги в районе 2835 пунктов после роста днем выше 2870 пунктов; лучше рынка по итогам дня выглядели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), аутсайдерами выступили бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2836,64 пункта (+0,1%, максимум сессии - 2871,78 пункта), индекс РТС - 1138,31 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июня, составил 78,5025 руб. (-35,24 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях являются терактами, решение об их проведении принималось на Украине на самом высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне", - сказал он на совещании с членами правительства.

То, что было в Брянской области - это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом, добавил он.

По мнению Путина, подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях были направлены на срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Президент РФ усомнился в возможности проведения встречи на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов и преступлений, совершенных в отношении гражданских лиц РФ. "И в то же время (на фоне терактов - ИФ) просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" - усомнился президент.

"И за что их поощрять - предоставлять передышку в боевых действиях, которая будет использована для "накачки" режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях", - отметил Путин.

Отказ Киева от краткосрочного перемирия по гуманитарным соображениям убеждает в том, что Украине мир не нужен, заявил президент РФ.

"Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

Тем временем, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в среду, что власти ФРГ стремятся к введению нового пакета санкций ЕС в отношении России как можно скорее. "Мы добиваемся того, чтобы ввести 18-й пакет санкций как можно скорее", - приводит The Guardian слова министра. Вадефуль выразил недовольство подходом России к переговорам с Украиной, которые состоялись ранее на этой неделе в Стамбуле.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи к концу основных торгов в среду остался в незначительном "плюсе", растеряв рост с середины дня. Ключевая причина - заявление Владимира Путина относительно проведения саммита и перемирия с Украиной. Котировки пытаются поддержать ожидания инвесторов по смягчению риторики Банка России в пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием недели, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала.

Акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,5%, до 764,5 рубля) выросли на фоне известий, что акционеры утвердили решение выплатить дивиденды за 2024 год в размере 70 рублей на акцию. Бумаги ПАО "Абрау Дюрсо" (+0,4%, до 186 рублей) подросли после рекомендации совета директоров выплатить финальные дивиденды в размере 5,01 рубля на акцию. Просели акции ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (-2%, до 50,5 рубля) в последний день перед дивидендной отсечкой - выплата за 2024 год составит 0,26 рубля на акцию, отметил Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, поддержку рынку акций продолжают оказывать ожидания смягчения ДКП со стороны ЦБ РФ, для индекса МосБиржи зоной сопротивления выступает область 2840-2860 пунктов.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта есть прогресс, хотя это лишь начало. Между тем, на валютном и сырьевом рынках пока без особых изменений - рубль удерживает валюты у многомесячных минимумов, нефть Brent курсирует вокруг $65 за баррель.

На мировых рынках инвесторы ждут переговоров лидеров США и КНР в ближайшие дни. Майский индекс деловой активности PMI в секторе услуг еврозоны оказался лучше прогнозов, но немного не дотянул до области роста (49,7 пункта), а вот аналогичный индекс в США достиг 53,7 пункта, что заметно лучше прогнозных 52,3 пункта, отметил эксперт.

В четверг состоится опорное заседание ЕЦБ. Базовые процентные ставки могут быть снижены на 0,25 п.п., то есть ключевая ставка сократится до 2,15%. В фокусе внимания будет оценка регулятором инфляции и рисков спада экономики. В КНР будет опубликован майский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin, в США - сальдо торгового баланса за апрель. На российском рынке АФК "Система" раскроет результаты за первый квартал.

"Российский рынок может отыгрывать выходящие свежие данные Росстата по инфляции, реакция участников торгов может быть чувствительной в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 июня - 2800-2900 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня во многом на фоне сомнений инвесторов в перспективах скорого достижения мирного соглашения с Украиной.

Акции "ПИКа" и многих других бумаг корректировались после повышения в предыдущие сессии. В частности, в акциях застройщиков в последние дни отыгрывалась идея возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании. Совет директоров "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) готовится обнародовать в среду рекомендацию по дивидендам за 2024 год: возможен пересмотр дивидендной политики и ориентиры по началу выплат, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в среду наблюдались сдержанные покупки на ожиданиях продолжения торговых переговоров с крупнейшими партнерами США, а также на надеждах смягчения позиции ФРС во второй половине года. Российский рынок к концу сессии отступил от ее максимумов и сопротивления 2870 пунктов по индексу МосБиржи, отреагировав на сообщения СМИ о сомнениях Владимира Путина в возможности проведения саммита с Украиной и перемирия после недавних терактов. Геополитический оптимизм остается очень хрупким, но поддержать настроения в конце недели могло бы смягчение тона ЦБ РФ, считает Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова рассчитывает на дальнейшее движение индекса МосБиржи в район 2880-2900 пунктов на фоне надежд на смягчение риторики приближающегося заседания Банка России, что придает участникам рынка оптимизма.

Ближайшим ориентиром для индекса МосБиржи выступает область 2880-2900 пунктов, а поддержкой выступает уровень 200-дневной средней - 2840 пунктов. Ожидается сохранение роста бумаг компаний, наиболее зависимых от ключевой ставки ЦБ, также фактором поддержки рынка выступят растущие цены на нефть. Акции "ЛУКОЙЛа" начали закрывать дивидендный "гэп", поскольку у компании есть свои факторы для роста: компания стабильно платит дивиденды из скорректированного денежного потока и у нее есть программа обратного выкупа акций, что может в нужный момент поддержать котировки, полагает Крылова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,8%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,2%).

Поддержку рынку Южной Кореи оказывает снижение политической неопределенности в связи с завершением президентских выборов в стране. По результатам подсчета 100% голосов кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен набрал 49,42%, кандидат от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 41,5%.

Выборы проводились в связи с импичментом бывшего президента Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил его от власти после попытки президента ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов. Поскольку выборы были проведены досрочно, Ли Чжэ Мен вступит в должность немедленно, без переходного периода.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий. Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Тем временем президент США Трамп подписал распоряжение, которое в два раза повышает пошлины на импортируемые в Америку сталь и алюминий, сообщил Белый дом. Прежде сбор составлял 25%, теперь он достигнет 50%. Отмечается, что пошлины в 50% вступят в силу 4 июня по вашингтонскому времени. Американские СМИ сообщают, что повышение пошлин коснется всех стран, кроме Великобритании.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов, по данным Trading Economics. Индекс ISM Services опустился ниже пограничных 50 пунктов впервые с июня 2024 года.

На нефтяном рынке вечером в среду цены развернулись вниз после публикации министерством энергетики США еженедельного доклада о резервах энергоносителей в стране (отчет показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте запасов нефтепродуктов), а также на сигналах от Саудовской Аравии о необходимости наращивания поставок нефти ОПЕК+. Стоимость Brent упала ниже $65 за баррель с дневного максимума в районе $66 за баррель.

Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,81 за баррель (-1,2% и +1,5% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $62,8 за баррель (-1% и +1,4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей, однако резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.

Тем временем, Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку для нее все большее значение приобретает восстановление утраченной доли рынка, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, королевство выступает за то, чтобы и в августе продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки, а возможно, и в сентябре.

Трейдеры также продолжают следить за ходом переговоров США с торговыми партнерами относительно пошлин. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил накануне, что Европейский союз предложил "надежную отправную точку" для переговоров, и обсуждение торговых вопросов продвигается довольно быстро.

В центре внимания рынка также остается ситуация с лесными пожарами в Канаде, ограничивающими добычу нефти в провинции Альберта. Судя по последним сообщениям, риск распространения пожаров снизился, и одна из нефтекомпаний объявила о возобновлении добычи в провинции.

Рост котировок с начала недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. б/с в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+16,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8,9% и +10,4% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+7,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,2%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+2,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,5%).

Снизились "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,3%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,4%), ПАО "Промомед" (MOEX: PRMD) (-2,4%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2%), ПАО "Озон Фармацевтика" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,08 млрд рублей (из них 15,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,78 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 8,44 млрд рублей на акции "Газпрома").