Рубль по итогам волатильных торгов среды упал в паре с юанем на фоне сомнений в скором урегулировании российско-украинского конфликта

Москва. 4 июня. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам волатильной сессии в среду. Рубль, напротив, заметно подешевел из-за усилившихся сомнений в скором урегулировании российско-украинского конфликта после заявлений президента России Владимира Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия. Он усомнился в возможности проведения встречи на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов и преступлений, совершенных в отношении гражданских лиц РФ.

В ходе торгов среды участники рынка отыгрывали также сообщения, что ЦБ РФ в июне немного увеличит ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила и, кроме того, они постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,008 руб., что на 10,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 июня на 35,24 копейки, до 78,5025 руб./$1, и уменьшил курс евро на 61,59 копейки, до 89,3108 руб./EUR1.

Минфин РФ с 6 июня по 4 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 28,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 13 мая по 5 июня Минфин покупает валюту и золото на 41,6 млрд рублей, по 2,3 млрд рублей в день. До этого, с 7 апреля, он продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 июня по 4 июля 2025 года будет продавать валюту объемом 7,36 млрд рублей в день (13 мая по 5 июня он продавал валюту объемом 6,56 млрд рублей в день).

"В среду рубль упал в паре с китайским юанем, торги отличались повышенной волатильностью. Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в эту пятницу. В ходе сегодняшних торгов они отыгрывали новости, что регулятор немного, примерно на 800 млн рублей, увеличит дневной объем продажи валюты в рамках бюджетного правила, а также довольно плотный поток новостей, касающихся заявлений российских властей относительно дальнейших перспектив урегулирования конфликта вокруг Украины", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль сегодня открылся к юаню с ощутимым межсессионным разрывом вверх и некоторое время активно дорожал, приблизившись к двухлетней вершине, которая была установлена в прошлый четверг. Однако вскоре российская валюта стала быстро сдавать позиции и обновила недельный минимум, теряя более 1%. Пара "юань-рубль" немного превышала отметку 11,08 руб., после чего в рамках коррекции заметно откатилась от достигнутых максимумов. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары тоже находятся в хорошем плюсе. Правда, основной рост их котировок пришелся на вторую половину сессии. Давление на курс рубля может усиливаться из-за вероятного сокращения притока от экспорта иностранной валюты. Это обусловлено существенным снижением нефтяных цен в предыдущие месяцы, что с лагом во времени постепенно увеличивает негативное влияние на экспортную выручку", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Июнь, вероятно, станет значимым месяцем для оценки реакции рубля на более низкие цены на нефть, уменьшение процентных ставок, происходящее даже при неизменной ключевой ставке, на динамику геополитических процессов. На заседании 6 июня в базовом сценарии ожидаем сохранение ключевой ставки на уровне 21% и смягчение сигнала. Основными факторами неизменности ключевой ставки могут стать среднесрочные инфляционные риски и сомнения в устойчивости дезинфляционных процессов. При этом "меню" рассматриваемых вариантов решения может быть разнообразным и также включать сохранение ключевой ставки и нейтрального сигнала; снижение ключевой ставки с нейтральным сигналом; снижение ключевой ставки с мягким сигналом. Решение Банка России вряд ли окажет существенное влияние на динамику валютного курса. Более значимыми могут оказаться новости по геополитике. Если во внешних условиях не произойдет существенных изменений, то на текущей неделе курс доллара, вероятно, будет составлять 78-82 руб., юаня - 10,8-11,4 руб.", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть активно снижаются на торгах в среду после публикации министерством энергетики США еженедельного доклада о резервах энергоносителей в стране.

Доклад Минэнерго показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте запасов нефтепродуктов.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $64,56 за баррель, что на 1,62% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене на 1,32%, до $62,57 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей - до 436,1 млн баррелей. Между тем, резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 июня поднялась на 3 базисных пункта - до 21,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду повысилась на 1 базисный пункт, до 20,99% годовых. Версии RUONIA на сроки три и шесть месяцев не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 21,64% и 22,09% годовых соответственно.