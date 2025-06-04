"БКС МИ" назвал топ-5 российских акций на июнь 2025г

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") назвал топ-5 российских акций на июнь 2025 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

В его состав вошли: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Транснефть", "Яндекс", "Т-Технологии", "Озон Фармацевтика".

"ИКС 5" можно назвать одной из главных фишек приближающегося дивидендного сезона, - пишут аналитики. - Дивдоходность акций компании за 2025г может достичь 35%. В начале мая торговая сеть опубликовала отчетность по МСФО за 1К25. Результаты оказались слабее ожиданий, в основном по причине однократных расходов на персонал. Несмотря на влияние этого разового фактора, "позитивный" взгляд на бумаги "ИКС 5" остается в силе. Акции продовольственного ритейлера с низкой долговой нагрузкой представляют собой защитный актив".

Финансовые показатели "Транснефти" относительно стабильны, отмечают эксперты. Они не страдают при спаде цен на нефть - выручка компании формируется за счет фиксированных тарифов на транспортировку, установленных в рублях. После прошлогоднего сплита с коэффициентом 1:100 акции "Транснефти" стали более доступными массовому инвестору, теперь их можно отнести к разряду дивидендных, что будет способствовать долгосрочному росту спроса. Сейчас акции "Транснефти" торгуются вдвое дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности они интересны для покупки и на средний, и на долгий срок, полагают стратеги БКС.

"Финансовые результаты компании за 1К25 в целом можно оценивать как хорошие, - считают аналитики. - "Яндекс" сохраняет потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах РФ. Долговая нагрузка остается достаточно низкой. Этот фактор положительно сказывается на устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке. В конце апреля компания закрыла реестр акционеров для получения финальных дивидендов за 2024 год в размере 80 руб. на акцию, или 1,8% от цены на момент отсечки. Состоявшийся переход акций "Яндекса" в разряд дивидендных бумаг представляется позитивным долгосрочным фундаментальным фактором".

В свою очередь, позиции "Т-Технологий" усилились после интеграции с Росбанком. Теперь компания входит в топ-5 своей отрасли, оставаясь динамично развивающейся историей, темпы роста ее основных показателей по-прежнему внушительные, подчеркивают эксперты.

По их мнению, после редомициляции и смены крупнейшего акционера компания начала нарабатывать новую дивидендную историю. Вслед за недавним закрытием реестра для финальных выплат за 2024 год были объявлены промежуточные дивиденды за 1К25. Их величина составит 33 руб. на акцию, или около 1% от текущей стоимости бумаг. Относительно скромная дивдоходность вполне компенсируется активным ростом масштабов бизнеса "Т-Технологий".

"Озон Фармацевтика" занимает сильные позиции в секторе государственных закупок и в рецептурном сегменте, - отмечают аналитики далее. - Указанная особенность означает достаточно высокую устойчивость бизнеса. Более 65% выручки формируется за счет реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Прогноз аналитиков БКС предполагает рост выручки "Озон Фармацевтики" на 21% в год до 2032 года".

Согласно недавно опубликованным финансовым результатам за IК25, "Озон Фармацевтика" увеличила выручку на 45% г/г - кратно выше темпов роста фармацевтического рынка в целом, напоминают эксперты БКС. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 36%. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов за 1К25 в размере 0,28 руб. на акцию, или около 0,6% от текущей цены. Желание эмитента выплачивать дивиденды вскоре после IPO, на взгляд аналитиков, можно оценивать как позитивный фундаментальный сигнал.

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