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04 июня 2025 года 15:25

Рубль днем развернулся вверх и слегка поднимается в паре с юанем на информации об увеличении ежедневных продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила

Москва. 4 июня. Китайский юань растерял утренний рост и чуть дешевеет на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, перешел к повышению на фоне сообщений, что ЦБ РФ в июне немного увеличит ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила. В то же время, участники рынка постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8895 руб., что на 1,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 7 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,98 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 11 копеек, до 90,01 руб./EUR1.

Минфин РФ с 6 июня по 4 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 28,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 13 мая по 5 июня Минфин покупает валюту и золото на 41,6 млрд рублей, по 2,3 млрд рублей в день. До этого, с 7 апреля, он продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 июня по 4 июля 2025 года будет продавать валюту объемом 7,36 млрд рублей в день (13 мая по 5 июня он продавал валюту объемом 6,56 млрд рублей в день).

Вероятности снижения ключевой ставки Банка России и ее сохранения на текущем уровне (21% годовых) по итогам заседания в пятницу, 6 июня 2025 года, практически равны, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Интрига, на наш взгляд, будет гораздо выше, чем в последние несколько месяцев, так как мы полагаем, что сценарии сохранения ключевой ставки и ее снижения практически равновероятны (хотя пауза примерно в полтора месяца будет не так сильно заметна для экономики)", - пишут эксперты в обзоре.

Аналитики считают, что в пользу снижения ставки выступает почти вся ключевая макроэкономическая статистика. "Напомним, что за 1К25 динамика ВВП перешла в отрицательную область (кв/кв с исключением сезонности), промышленное производство растет лишь за счет машиностроительного комплекса, кредитование в течение нескольких месяцев демонстрирует слабую динамику, инфляция несколько недель подряд остается низкой", - отмечают они.

Вероятно, основным фактором, который может удержать ЦБ от снижения ключевой ставки, является нежелание повторения ситуации 2024 года, когда после длительной паузы пришлось возобновить цикл ужесточения политики, указывают в Райффайзенбанке.

"Сейчас растут инфляционные ожидания населения, а снижение инфляции происходит неравномерно. Рубль в текущий момент, по нашим оценкам, избыточно крепок, и есть немалые риски его ослабления (что в итоге может развернуть дезинфляционные процессы через несколько месяцев)", - говорится в материале экспертов.

Важным аргументом в пользу осторожного настроя ЦБ РФ является и желание сохранить контроль над ожиданиями рынка по будущей траектории ключевой ставки, обращают внимание эксперты Райффайзенбанка.

"Пока, даже с определенными улучшениями, они по-прежнему достаточно консервативны (по нашим оценкам, ОФЗ ждут ключевую ставку на уровне 18,5-19% на конец 2025 года). Смягчение политики сейчас может означать старт большого цикла снижения ключевой ставки и пересмотр вниз ожиданий (в связи с чем роль и эффективность дальнейших сигналов регулятора может снизиться)", - указывают аналитики.

Цены на нефть слегка повышаются днем в среду после довольно активного роста по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,03%, до $65,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подросли в цене к этому времени на 0,02%, до $63,41 за баррель.

Рост котировок в начале недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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