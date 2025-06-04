S&P; 500, вероятно, будет двигаться в пределах 5920-6030п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в пределах 5920-6030 пунктов на торгах в среду, баланс рисков оценивается как нейтральный при средней волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

"S&P 500 приблизился к важному сопротивлению в районе 5970 пунктов. Его пробой остается главной целью покупателей, так как после него откроется путь к отметке 6000 и историческому максимуму, - указывает эксперт. - Индикатор RSI подтверждает наличие потенциала для продолжения восходящего движения, но сейчас необходимо следить за потенциальным формированием дивергенции. Общая картина по индексу широкого рынка остается умеренно позитивной".

Также Калымбеков отмечает, что в среду инвесторы сосредоточат внимание на блоке макроэкономической статистики по сектору услуг.

Более важным событием, указывает аналитик инвесткомпании, может стать публикация "Бежевой книги" ФРС, которая позволит точнее оценить текущие экономические тренды и ценовую динамику в различных регионах США.

Выйдет в среду и отчет ADP по занятости в частном секторе, который даст предварительный ориентир перед публикацией 6 июня официальной статистики Минтруда по числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства (non-farm payrolls), обращает внимание Калымбеков.

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