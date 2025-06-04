"Эйлер" подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 580 руб

Аналитики "Эйлер Аналитические Технологии" подтверждают прогнозную стоимость акций "Группы Астра" на уровне 580 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 48%, и рекомендацию "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Российский разработчик инфраструктурного софта представил финансовые результаты за первый квартал.

Отгрузки группы выросли на 3% (год к году) - до 1,9 млрд руб., что на 7% ниже ожиданий. Динамика отгрузок отражает замедление спроса на продукты компании на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Вместе с тем ввиду высокой сезонности бизнеса (более 70% отгрузок приходится на второе полугодие) эксперты "Эйлер" ожидают, что больше ясности в отношении динамики отгрузок появится только во втором полугодии.

Несмотря на низкие темпы роста, выручка выросла на 70% (до 3,1 млрд руб.) и оказалась выше ожиданий "Эйлер" на 26%. Такая динамика в значительной степени была обусловлена признанием выручки от ранее осуществленных отгрузок и увеличением выручки от сопровождения продуктов (в три раза по сравнению с первым прошлогодним кварталом, до 1,1 млрд руб.), отмечают аналитики инвесткомпании.

Убыток по EBITDAC (EBITDA, уменьшенная на капитализированные расходы) по итогам первого квартала составил 300 млн руб., а убыток по NIC (чистая прибыль, скорректированная на капитализированные расходы и амортизацию капитализированных расходов) - 244 млн руб. Образование убытка в первом квартале во многом обусловлено сезонностью бизнеса, обращают внимание эксперты: значительная часть выручки смещена на второе полугодие при относительно равномерном распределении расходов в течение всего года.

Несмотря на привлекательные долгосрочные перспективы, эксперты "Эйлер" не видят краткосрочных драйверов для роста цены акций, подтверждают прогнозную стоимость на горизонте двенадцати месяцев на уровне 580 рублей за штуку (потенциал роста составляет 48%) и рекомендацию "покупать".

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