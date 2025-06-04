ЕЦБ, скорее всего, продолжит снижение ставок в июне - Freedom Finance Global

Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, продолжит снижение процентных ставок в июне текущего года (на 0,25 процентного пункта), считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Согласно предварительной оценке Eurostat, годовая инфляция потребительских цен в еврозоне в мае 2025 года снизилась с 2,2% до 1,9%, что немного разошлось с прогнозом консенсуса аналитиков в лучшую сторону.

Таким образом, отмечает эксперт инвесткомпании, годовая инфляция в ЕС впервые с сентября 2024 года оказалась даже ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%. "В основном это связано со снижением стоимости энергоносителей на 3,6% в годовом выражении. Хотя цены на услуги и продукты питания по-прежнему продолжали расти высокими темпами к аналогичному месяцу 2024 года", - обращает внимание Мильчакова.

"Полагаем, что уверенное снижение инфляции в еврозоне будет способствовать очередному снижению процентных ставок ЕЦБ в четверг, 5 июня 2025 года, снова на 0,25 процентного пункта (на заседании в апреле базовая ставка была снижена до 2,4% годовых)", - пишет аналитик Freedom Finance Global в обзоре.

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