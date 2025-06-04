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04 июня 2025 года 09:09

Уолл-стрит закрылась уверенным ростом

Уолл-стрит закрылась уверенным ростом во вторник. Фондовые индексы Азии растут в среду. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется у $65,4 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник.

Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и продолжали следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий.

Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Между тем власти Евросоюза подвергли критике предложение Трампа повысить импортные пошлины на сталь до 50% с 25%. По их мнению, такой шаг может негативно сказаться на торговых переговорах Брюсселя и Вашингтона.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 191 тыс. и составило 7,391 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,2 млн, а не 7,292 млн, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,1 млн с предварительно заявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле сократились впервые за пять месяцев - на 3,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал спад на 3%.

Акции Dollar General (SPB: DG) подорожали на 15,9% по итогам торгов. Оператор сети дисконтных магазинов опубликовал сильную отчетность и улучшил прогноз.

Signet Jewelers (SPB: SIG), владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, по аналогичным причинам нарастила капитализацию на 12,5%.

Цена бумаг Constellation Energy уменьшилась на 0,1%, хотя росла после новостей о планах Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) закупать у нее электроэнергию в рамках долгосрочного контракта. Meta сократила рыночную стоимость на 0,6%.

Акции Wells Fargo (SPB: WFC) прибавили в цене 1,2%, Bank of New York Mellon (SPB: BK) - 0,4%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - 0,9%.

Бумаги швейцарской биотехнологической MoonLake подскочили на 18% после сообщений СМИ об интересе Merck & Co. (SPB: MRK) к ее покупке за $3 млрд.

Merck прибавила 1,2% рыночной стоимости.

Nike Inc. (SPB: NKE) увеличила капитализацию на 1,3%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 0,6%.

Котировки бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысились на 0,2% после новостей о сокращении более 300 сотрудников в дополнение к объявленным в мае 6 тыс.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) в ходе сессии обошла Microsoft по рыночной стоимости, что позволило ей вновь стать самой дорогой публично торгуемой компанией в мире. По итогам торгов бумаги чипмейкера подорожали на 2,8%. Broadcom (SPB: AVGO) и Micron Technology (SPB: MU) также заметно прибавили в цене - 3,3% и 4,1% соответственно.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник повысился на 0,51% и составил 42519,64 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,58% - до 5970,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,81% и составил 19398,96 пункта.

Азиатские рынки акций растут в среду вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий.

Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги CSPC Pharmaceutical, дорожающие на 5,2%.

Рыночная стоимость Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) увеличивается на 4,2%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,8%, Hansoh Pharmaceutical - на 3,4%, Geely Automobile Holdings - на 2,8%.

Trip.com Group теряет 3,6% капитализации, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - 1,9%, Link Real Estate Investment Trust - 1,6%, CK Hutchison (SPB: 0001) - 1,3%, Henderson Land Development - 1,2%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,9%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Furukawa Electric (+6,9%).

Рыночная стоимость Shiseido повышается на 6,3%, Sumitomo Pharma - на 6%, Trend Micro - на 5,9%, Japan Steel Works - на 5,1%.

Цена акций Yamato Holdings снижается на 2,4%, BayCurrent - на 1,9%, Subaru Corp.- на 1,4%, FUJIFILM Holdings и Suzuki Motor - на 1,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 2,5%.

Поддержку рынку оказывает снижение политической неопределенности в связи с завершением президентских выборов в стране.

По результатам подсчета 100% голосов, кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен набрал 49,42%, кандидат от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 41,5%.

Выборы проводились в связи с импичментом бывшего президента Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил его от власти после попытки президента ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов.

Поскольку выборы были проведены досрочно, Ли Чжэ Мен вступит в должность немедленно, без переходного периода.

Стоимость акций Korean Air Lines увеличивается на 0,7%, Samsung Electronics - на 1,4%, Posco - на 0,2%, Hyundai Motor - на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Экономика Австралии в первом квартале увеличилась на минимальные за три квартала 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики. ВВП страны растет четырнадцатый квартал подряд.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,4%. Оценка экономического роста в четвертом квартале 2024 года подтверждена на уровне 0,6%.

Капитализация BHP увеличивается на 0,8%, Rio Tinto - снижается на 0,2%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после довольно активного роста по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск снижается на $0,25 (0,38%), до $65,38 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $1 (1,5%), до $65,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,27 (0,43%), до $63,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,89 (1,4%), до $63,41 за баррель.

Рост котировок в начале недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

"В краткосрочной перспективе рынок демонстрирует небольшую склонность к позитиву на фоне волатильности, - сказал Гао Мингю из SDIC Essence Futures Co. - Однако активный рост добычи ОПЕК+ не позволит дефициту предложения, вызванному сезонными и геополитическими факторами, сохраниться надолго".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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