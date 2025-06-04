Рубль утром немного повышается в паре с юанем после снижения по итогам предыдущих торгов

Москва. 4 июня. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже утром в среду, рубль немного повысился после снижения по итогам предыдущих торгов. Участники рынка постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,875 руб. (-2,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,78 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Актуальный диапазон торгов валютной пары "юань-рубль" на среду по-прежнему составляет 10,8-11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка "ПСБ" Богдан Зварич.

"Рубль продолжит удерживать позиции у локальных максимумов в среду утром. Поддержку ему будут оказывать спрос на рублевые активы в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, а также ситуация на рынке энергоносителей. В такой ситуации пара "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 10,8-11 руб. за юань с рисками тестирования нижней границы данного коридора, - пишет эксперт в комментарии. - И если в краткосрочной перспективе сохраняются возможности для укрепления национальной валюты, то на средне- и долгосрочном горизонтах мы видим риски ослабления национальной валюты, связанные со смягчением денежно-кредитной политики и активизацией импорта".

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после довольно активного роста по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снижается на 0,35%, до $65,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,38%, до $63,17 за баррель.

Рост котировок в начале недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.