"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью на уровне 0,88 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко и Дмитрия Казакова.

Совет директоров группы компаний в конце мая рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года (годовое собрание акционеров назначено на 30 июня 2025 года).

"Компания показала смешанные результаты за 2024 год по МСФО. Рост EBITDA на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке золота сопровождается отрицательным денежным потоком и ростом долговой нагрузки, - указывают эксперты. - Мы допускали утверждение небольших дивидендов в размере 0,02 руб./акцию (дивдоходность - 3%), но уверенность была низкой".

"Финансовые показатели эмитента могут улучшиться в ближайшие годы на фоне высоких цен на золото и положительного свободного денежного потока, - пишут Чуйко и Казаков в обзоре инвесткомпании. - Однако, по нашему мнению, акции оценены справедливо: нейтрально смотрим на бумагу с целевой ценой на уровне 0,88 руб. на горизонте года и мультипликатором P/E 5,6х".

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