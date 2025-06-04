Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых факторов, в частности, неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Экономика РФ вошла в период охлаждения, все больше отраслей реального сектора показывают падение, при этом инфляция ощутимо замедляется, важно грамотно выйти из охлаждения, своевременно смягчить ДКП, чтобы в перспективе сохранить целевые темпы роста ВВП РФ в 3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в рамках "открытого диалога" в Совете Федерации. "Сейчас задача - грамотно пройти период охлаждения. Рассчитываем на своевременное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы в перспективе сохранить целевые трехпроцентные темпы роста, обозначенные президентом", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник. Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и продолжали следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий. Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Между тем власти Евросоюза подвергли критике предложение Трампа повысить импортные пошлины на сталь до 50% с 25%. По их мнению, такой шаг может негативно сказаться на торговых переговорах Брюсселя и Вашингтона.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 191 тыс. и составило 7,391 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,2 млн, а не 7,292 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,1 млн с предварительно заявленного мартовского уровня. По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле сократились впервые за пять месяцев - на 3,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз предполагал спад на 3%.

Азиатские рынки акций растут в среду вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 2,5%. Поддержку рынку оказывает снижение политической неопределенности в связи с завершением президентских выборов в стране. По результатам подсчета 100% голосов, кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен набрал 49,42%, кандидат от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 41,5%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после довольно активного роста по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снизилась на 0,29%, до $65,44 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на 1,5%, до $65,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,28%, до $63,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,4%, до $63,41 за баррель.

Рост нефтяных котировок в начале недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 24,498 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,611 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июня вырос на 0,15% и составил 113,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 1077,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+1,6%), "РЖД-32" (+1,23%), "РЖД-001Р-21R" (+0,51%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,49%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,41%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson (MOEX: HNFG) (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") завершил размещение 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1,8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 21,34% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) завершила размещение 3-летних облигаций серии 001Р-14 объемом 45 млрд рублей. Сбор заявок на облигации с привязкой к ключевой ставке Банка России прошел 28 мая. Финальный спред был установлен по нижней границе этого диапазона - на уровне 190 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

ООО "Торговый дом РКС" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-05 в размере 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Ориентир в ходе маркетинга не изменялся, планируемый объем составлял не более 1 млрд рублей. Ставка купонов была установлена в размере 28% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 31,89% годовых. Ежемесячный купон зафиксирован на весь срок обращения. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) увеличило объем размещения облигаций серии 001P-17R со сроком обращения 2,3 года (840 дней) с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 3 июня. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 16,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 17,81% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.

НГК "Славнефть" установила ставки 21-28-го купонов 10-летних облигаций 001P-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 18,25% годовых. Владельцы облигаций вправе требовать от НГК "Славнефть" приобретения бондов в течение последних пяти рабочих дней 28-го купонного периода. Бумаги будут выкуплены на третий рабочий день с даты окончания периода предъявления облигаций к приобретению. Компания разместила выпуск в июне 2020 года по ставке 6,1% годовых.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П08 на уровне 21,85% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке ежемесячных купонов 10,7% годовых до оферты с исполнением 18 июня 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 5 по 11 июня.

АО "ПО "Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова" (УОМЗ, Екатеринбург, входит в холдинг "Швабе" ГК "Ростех") установило ставку 10-11-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 0,1% годовых. УОМЗ разместил 10-летний выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 7,4% годовых до оферты в декабре 2023 года (тогда компания выкупила 99,2% выпуска на 1,488 млрд рублей). Ставки последующих купонов (7-9-го) эмитент установил на уровне 0,1% годовых. Следующая оферта по выпуску предстоит 18 июня.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 14-го купона облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года на уровне 26% годовых. Эмитент в 2024 году провел размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав бумаги на 418,2 млн рублей. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) выкупило по оферте 4 млн 548,216 тыс. облигаций серии 001P-06R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, корпорация приобрела 18,19% займа. Двадцатилетний выпуск на 25 млрд рублей был размещен в июне 2019 года. Перед офертой ставка полугодового купона была установлена на уровне 20,05% годовых.

ООО "Феррони" 3 июня не смогло выплатить часть амортизационной выплаты по облигациям серии БО-01, рассчитывает исполнить обязательства до наступления фактического дефолта. Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в августе 2022 года, погашение 50% от номинала по займу приходится на 3 июня 2025 года. Купонную выплату эмитент осуществил в полном объеме. "Амортизационная выплата по БО-01, которая должна произойти 3 июня, составляет 97 млн 943,500 тыс. рублей, и мы вынуждены признать, что нам не удалось саккумулировать достаточное количество средств на счетах для своевременной выплаты. Мы рассчитываем на то, что до 19 июня, т.е. до истечения срока технического дефолта, сможем устранить нарушения", - отметила в своем обращении в существенном факте генеральный директор "Феррони" Марина Павлова.