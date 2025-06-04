"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Астры

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет нейтральную оценку акций "Группы Астра", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал финансовые результаты за I квартал 2025 года.

"Результаты вполне неплохие. Многое будет зависеть от дальнейшей траектории выручки и издержек. Также обращаем внимание, что по сравнению с IV кварталом ряд операционных расходов снизился (хотя год к году рост существенный), - отмечает эксперт. Ранее менеджмент заявлял о замедлении активности клиентов, что, возможно, отражается в небольшом росте отгрузок. Следует дождаться II и III кварталов, чтобы понять на каких значениях стабилизируется рост выручки. При этом нам импонирует рост выручки от сопровождения".

"Пока сохраняем нейтральный взгляд на "Астру". Считаем, что на текущих уровнях компания справедливо оценена - в ее оценке уже заложен достаточно существенный рост показателей в ближайшие годы. Превышение прогнозов по росту может дать возможность для переоценки, но пока ждем некоторого замедления в 2025 году относительно 2024 года", - говорится в обзоре Булгакова.

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