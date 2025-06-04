Диапазон торгов в 10,8-11 руб./юань остается актуальным на среду - ПСБ

Актуальный диапазон торгов валютной пары юань/рубль на среду по-прежнему составляет 10,8-11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рубль продолжит удерживать позиции у локальных максимумов в среду утром. Поддержку ему будут оказывать спрос на рублевые активы в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, а также ситуация на рынке энергоносителей. В такой ситуации пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,8-11 руб. за юань с рисками тестирования нижней границы данного коридора, - пишет эксперт в комментарии. - И если в краткосрочной перспективе сохраняются возможности для укрепления национальной валюты, то на средне- и долгосрочном горизонтах мы видим риски ослабления национальной валюты, связанные со смягчением денежно-кредитной политики и активизацией импорта".

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