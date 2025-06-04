Акции Роснефти справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Роснефти" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Текущий курс рубля и котировки нефти оказывают негативное давление на финансовые результаты эмитента, что дополнительно усиливается индексацией тарифов естественных монополий выше уровня инфляции, оказывающих дополнительное давление на операционную эффективность бизнеса, отмечают эксперты в комментарии.

Будущий ввод проекта "Восток Ойл" расширит производственные возможности компании и обеспечит увеличение доходов, однако, обращают внимание аналитики сервиса, текущие капитальные затраты по его строительству оказывают негативное влияние на генерируемый бизнесом текущий свободный денежный поток.

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