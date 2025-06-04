Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за май;

- ЦБ РФ опубликует объем операций с валютой и золотом на ближайший месяц;

- занятость в частном секторе США за май по оценке ADP;

- индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за май;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- розничные продажи, ВВП, уровень безработицы России в апреле;

- США планируют увеличить пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50%;

- акции "Озон Фармацевтика" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год;

- советы директоров "СПБ биржи" и "Ренессанс страхование" рассмотрят дивиденды по итогам 2024 года;

- квартальные результаты Dollar Tree.

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