Среднесрочные перспективы цены акций Астры позитивны - Freedom Finance Global

Среднесрочные перспективы цены акций "Группы Астра" позитивны, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 465 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В условиях продолжающегося роста спроса на российское инфраструктурное программное обеспечение и сохраняющейся макроэкономической нестабильности эмитент остается одним из наиболее перспективных игроков сектора, уверен эксперт.

Несмотря на умеренное снижение чистой прибыли в первом квартале, компания демонстрирует сильную операционную эффективность и сохраняет фокус на расширении экосистемы, отмечает он в обзоре.

"Учитывая подтвержденные планы эмитента по удвоению чистой прибыли к 2026 году и поддержку со стороны корпоративного и госсектора, потенциал дальнейшего роста акций сохраняется, - пишет Чернов. - Мы оцениваем перспективу бумаг как позитивную в среднесрочной перспективе, однако предполагаем осторожный подход к покупке с формированием позиции на коррекциях. Наш таргет составляет 465 рубля за штуку на горизонте года".

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