Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТМК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Трубной металлургической компании"(ТМК), сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.

"Мы позитивно оцениваем решение эмитента перейти на единую акцию, так как это поможет оптимизировать корпоративное управление, снизить риски и сэкономить на корпоративных расходах - на уровне EBITDA общий эффект достигнет, по нашим расчетам, 2-3 млрд руб. (2-3% к прогнозируемому нами на 2025 год показателю)", - пишет эксперт.

Еще один важный аспект реорганизации, по его мнению - возникновение у миноритарных акционеров ТМК, несогласных с реорганизацией, права предъявить акции к выкупу по цене не ниже средневзвешенной цены на Московской бирже за последние шесть месяцев, предшествующие дате совета директоров, то есть 16 июня (расчетное значение на текущий момент составляет 118 руб./акцию).

По законодательству, указывает Смолин, к выкупу можно предъявить акции на сумму не более 10% от стоимости чистых активов ПАО по РСБУ - около 5,5 млрд руб. или 4,4% акций. В свободном обращении находится 10,9% акций эмитента.

"Ожидаем, что бумаги ТМК получат поддержку благодаря потенциальному выкупу и в ближайшие месяцы будут торговаться с небольшим дисконтом к своей шестимесячной средней цене в 118 руб. Наш рейтинг по бумаге - "покупать", - заключает эксперт инвесткомпании.

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