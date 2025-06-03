"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Mastercard до $631

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Mastercard Inc. с $420 до $631 за штуку, сохранив при этом нейтральную оценку, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент входит в число крупнейших платежных систем в мире. Бизнес компании процветает благодаря увеличению безналичных расчетов и развитию электронной коммерции. На этом фоне котировки компании долгое время демонстрировали позитивную динамику и в результате приблизились к справедливым уровням - потенциал дальнейшего роста, на наш взгляд, ограничен. Сохраняем "нейтральный" взгляд на бумагу и повышаем целевую цену с $420 до $631", - пишут эксперты инвесткомпании.

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