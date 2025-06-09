Бюджет получит 163 млрд руб., не учтенных в прогнозе

9 июня. FINMARKET.RU - В июньских поправках к бюджету Минфин учел, которые ранее не закладывались в прогноз, - на 163 млрд рублей, следует из заключения Счетной палаты (СП) на новую редакцию финансового плана, пишут "Известия"

Основной вклад обеспечит Центробанк - почти 150 млрд рублей, отмечают аудиторы. Дело в том, что в 2024-м регулятор второй раз закончил год в плюс после нескольких лет убытков. Прибыль ЦБ достигла почти 200 млрд, что в 1,5 раза выше результата 2023-го. По закону Банк России обязан направлять в75% с заработанного, то есть 150 млрд.

Помимо поступлений от ЦБ, дополнительные средства принесет и переход к прогрессивному налогу на доходы физлиц - 5 млрд, отмечает СП. С 2025 года введена пятиступенчатая шкала ставок от привычных 13 до 22%. Платят больше те, кто зарабатывает свыше 2,4 млн рублей в год. Все средства от увеличенного НДФЛ идут в федеральный бюджет. Дополнительные доходы от прогрессивной шкалы были заложены и ранее, но теперь власти незначительно переоценили прогноз вверх.

По НДФЛ дополнительные доходы не были учтены, поскольку в бюджете еще не все коды были введены, прогноз учитывался агрегированно, - уточнили в Минфине.

Минфин также повысил ожидания по ряду других поступлений - от госпошлин, штрафов за нарушения ПДД, возвратов средств и экологического сбора.