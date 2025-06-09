В РФ создадут реестр смартфонов и планшетов

В России предлагается создатьгаджетов. Такая мера содержится в проекте пакета инициатив, известного как второй пакет по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который разрабатывает правительство. "Российская газета" ознакомилась с документом. Эксперты отмечают, что мера может создать серьезные проблемы для торговцев контрафактом и "серых" импортеров.

Документ, содержащий среди прочего перечень мер противодействия кибермошенничеству, подготовлен по итогам прошедшего 13 мая совещания у вице-премьера - главы Аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Одной из таких мер должно стать создание единой платформы, содержащей базу всех IMEI номеров (уникальный номер, который присваивают каждому устройству с SIM-картой). Предполагается также определить оператора федеральной государственной информационной системы, который возьмет на себя задачи по регулированию работы легального оконечного оборудования сетей связи и возможности блокирования IMEI краденых телефонов, SIM-боксов, беспилотников.

В Минцифры отмечают, что документ находится на межведомственном согласовании и может быть изменен. "Говорить о том, войдет та или иная мера в итоговую версию законопроекта, пока рано. Все инициативы обсуждаются с отраслью и заинтересованными ведомствами", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Эксперты отмечают, что в рамках уже принятых и предлагаемых к принятию мер все большее значение придается связке пользователя, контракта на услуги связи (SIM-карта) и конкретного мобильного устройства. В частности, ужесточен контроль за оборотом SIM-карт, для иностранных граждан SIM-карты продают только после сдачи биометрии и с указанием IMEI конкретного устройства, где она будет использоваться, в договоре.