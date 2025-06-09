Брокеры увеличили торговые и инвестиционные доходы

Крупнейшие российскиев первом квартале 2025 года показали резкий рост торговых и инвестиционных доходов. По оценке "Коммерсанта" , основанной на отрытой отчетности 20 инвесткомпаний, этивыросли до 116 млрд руб., превысив результат аналогичного периода прошлого года в 2,5 раза.

"С ростом ключевой ставки и снижением торговой активности клиентов у брокеров появилась возможность выгодно размещать свободную ликвидность в банковских депозитах", - поясняют в "Газпромбанк Инвестиции". Компании активно использовали и биржевые инструменты, в том числе операции репо. "В этих инструментах более интересные доходности, более гибкие условия размещения. Как правило, это краткосрочные размещения от одного до нескольких дней или недель", - отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

Кроме того, значимым фактором "стал рост доходов от маржинального кредитования на фоне увеличения волатильности рынка и повышенного аппетита инвесторов к совершению сделок с конца декабря 2024 года", отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев. Вместе с тем комиссионные доходы 20 крупнейших брокерских компаний за год немного снизились. В первом квартале 2025 года они составили 13 млрд рублей - на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ЦБ, выручка от профильной деятельности всех брокерских компаний за первый квартал 2025 года составила около 22 млрд рублей, что на 12% ниже прошлогоднего результата.