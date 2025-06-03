Акции Астры справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Группы Астра" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы нейтрально оцениваем финансовые результаты компании за первый квартал 2025 года. С одной стороны, наблюдается рост эффективности операционной деятельности, с другой стороны - снижение роста отгрузок сигнализирует о вероятном дальнейшем замедлении темпа роста бизнеса в условиях высокой ключевой ставки Банка России. Считаем, что снижение ключевой ставки будет способствовать возобновлению роста доходов компании", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.