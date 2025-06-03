"БКС МИ" сохраняет нейтральный прогноз для акций АФК Система на горизонте 12 месяцев

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральный прогноз для акций АФК "Система" на горизонте 12 месяцев и целевую цену на уровне 19 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"АФК "Система" сохранила контроль в ГК "Сегежа" после допэмиссии акций. Активное участие АФК в допэмиссии снижает степень размытия ее доли и могло бы помочь улучшить оценку "Сегежи" в долгосрочной перспективе, - пишут аналитики. - В то же время это довольно рискованная инвестиция, и она повысила бы и так относительно высокую долговую нагрузку холдинга. Напомним, что доля "Сегежа" в справедливой стоимости портфеля активов АФК небольшая - 3% до допэмиссии и около 6% после, по нашим расчетам".

Дисконт к активам АФК находится на довольно высоком уровне - 56%, но он, на взгляд экспертов БКС, оправдан высокой долговой нагрузкой и риском ее дальнейшего роста, в том числе из-за инвестиций в "Сегежа".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.