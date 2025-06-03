"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" на фоне отчета компании за 1К25, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

"Группа Астра" отчиталась по МСФО за I квартал 2025 года:

- Отгрузки: 1,9 млрд руб., (+3% г/г);

- Выручка: 3,1 млрд руб. (+70% г/г);

- Скорр. EBITDA: 0,5 млрд руб. (22x г/г);

- Cкорр. чистая прибыль: 0,26 млрд руб. (+28% г/г);

Аналитик брокера нейтрально оценивает результаты "Группы Астра". "Темпы роста отгрузок ожидаемо сильно замедлились, однако выручка и EBITDAС (EBITDA за вычетом капитализируемых расходов) существенно выросли. Из-за сильной сезонности бизнеса результаты не репрезентативны для прогноза на весь год. Придерживаемся рекомендации "держать" по акциям "Астры", - пишет Лазаричева.

Также эксперты брокера обращают внимание на заявление менеджмента "Астры" о цели показать удвоение чистой прибыли по итогам 2026 года относительно 2024 года. "Пока сложно сказать, получится ли у компании достигнуть прогнозных показателей, - отмечают они. - Акции российских производителей программного обеспечения находятся под давлением. Неопределенность относительно геополитической ситуации заставляет заказчиков занимать выжидательную позицию. Также при текущем уровне процентных ставок многие заказчики пересматривают свои бюджеты на IT. Решение ЦБ смягчить денежно-кредитную политику может немного добавить позитива бумагам "Астры".

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