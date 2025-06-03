"БКС МИ" повысил целевую цену акций Visa до $395

"БКС Мир инвестиций" повысил целевую цену акций Visa Inc. с $272 до $395 за бумагу и ухудшил прогноз до "негативного", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Рентабельность EBITDA компании достигает 70%. Такая высокая маржинальность дает Visa стабильный высокий денежный поток. Качество бизнеса компании близки к доковидным уровням 2017-19 гг. При этом акции Visa торгуются с мультипликатором P/E 31x, что на 10-20% выше оценки в 2017-19 гг. при аналогичных показателях бизнеса. Поэтому из-за высоких ставок оценка компании вряд ли будет расти дальше. Мы считаем, что сейчас акции компании торгуются со справедливым P/E - 30х. Также после длительного роста ограничен и потенциал роста котировок", - пишут эксперты.

Visa является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей свыше 14,5 тыс. финансовых учреждений.

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