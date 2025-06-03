SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Аэрофлота

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 85 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент отчитался за первый квартал текущего года, результаты оказались ниже ожиданий. Совет директоров рекомендовал выплатить за 2024 год 5,27 рубля на акцию. И хотя доходность небольшая (8%), важен сам факт возобновления дивидендов после шестилетнего перерыва", - отмечают эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.