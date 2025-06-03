Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых факторов, в частности, неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Россия на состоявшихся 2 июня российско-украинских переговорах в Стамбуле предложила Украине два варианта условий для прекращения огня; первый включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

"Условия прекращения огня. Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением", - говорится в российском меморандуме об украинском урегулировании, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Второй вариант в документе назван "Пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".

Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".

Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

"Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути", - сказал он журналистам в понедельник по итогам переговоров в Стамбуле.

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов в понедельник, участники рынка оценивали статданные и ситуацию с импортными пошлинами. Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал увеличение пошлины на импорт стали и алюминия до 50% с текущих 25%. Решение вступит в силу 4 июня. Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае уменьшился до 48,5 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник демонстрируют позитивную динамику, несмотря на слабые статданные. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с президентскими выборами. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:17 МСК увеличилось на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:11 МСК прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе конфликта России и Украины, а также ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Вашингтон не допустит, чтобы сделка с Ираном оставляла Тегерану возможность обогащения урана. Иран между тем дает понять, что не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,76 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на 2,9%, до $64,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,3%, до $62,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,85%, до $62,52 за баррель.

В понедельник цены на нефть резко выросли, в том числе благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле. Альянс сохранил темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,046 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,257 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июня вырос на 0,34% и составил 112,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (31 мая - 2 июня) прибавил 0,43%, поднявшись до 1075,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (+1,33%), "Новотранс-001Р-03" (+0,81%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,79%) и "МТС-001P-20" (+0,67%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-20" (-0,4%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,1%) и "МТС-001P-21" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-П10 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая без премаркетинга. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. Спред к среднему значению ключевой ставки ЦБ установлен в размере 2% годовых. Объявлена оферта через полгода. По займу установлена амортизационная система погашения: по 2,08% от номинала будет погашено в даты выплат 13-59-го купонов, еще 2,24% номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Флит" 4 июня начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 15-й рабочий день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 20,8% годовых на весь срок обращения. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 20 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 190 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, ставка 1-го купона будет рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок, плюс спред. Таким образом, финальный ориентир ставки 1-го купона - 22,9% годовых. Ставки 2-24-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Компания 2 июня провела сбор заявок на выпуск. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

ООО "Торговый дом РКС" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом не более 1 млрд рублей на уровне 28% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 31,89% годовых. Ежемесячный купон будет зафиксирован на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

ООО "С-принт" 10 июня начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 180-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 29% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 41-го и 44-го купонов, 10% от номинала - в дату окончания 51-го купона, 16% от номинала в дату окончания 53-го купона, 33% от номинала в дату завершения 56-го купона, 35% номинала - 60-го купона. Кроме того, установлена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента (call-опцион) в даты окончания 37-го и 48-го купонов.

ООО "ВУШ" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh (MOEX: WUSH)) 9 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-04 объемом не менее 2 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки купонов - не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,36% годовых. Дата техразмещения будет определена позднее. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.