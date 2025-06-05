Рост ВВП РФ в апреле ускорился до 1,9%

5 июня. FINMARKET.RU - РостРФ в апреле 2025 года, по оценке, составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 1,1% в марте (министерство уточнило оценку с 1,4%), 0,5% в феврале (уточнена с 0,7%) и 2,7% в январе (уточнена с 3,0%), говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике".

Минэкономразвития уточнило свои месячные оценки за январь-март после выхода данных Росстата по росту ВВП РФ за I квартал на 1,4% (в то время как министерство предварительно оценивало рост в I квартале на 1,7%).

За январь-апрель 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,5% в годовом выражении.

"По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2025 года рост ВВП ускорился до 1,9% г/г после 1,1% г/г в марте. С исключением сезонного фактора рост ВВП в апреле составил 1,0%. По итогам четырех месяцев 2025 года рост составил 1,5% г/г", - говорится в докладе.

Как сообщалось, в базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный - 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.

В 2025 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от апреля) увеличения инвестиций на 1,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале мая, по динамике инвестиций на 2025 год предполагает их рост на 2,3%.

Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м квартале 2025 года выросли на 8,7% в годовом выражении. В номинальном выражении объем инвестиций за 1-й квартал 2025 года составил 6 трлн 989,5 млрд рублей.

В комментарии Минэкономразвития РФ к этим данным отмечается, что среди лидеров роста по инвестициям в основной капитал в I квартале обрабатывающая промышленность (рост на 41,9% г/г после 29,3% г/г кварталом ранее при доле свыше 25% в общем объеме инвестиций в I квартале). Внутри отрасли наибольший вклад дали инвестиции в транспортное машиностроение (рост в 3,1 раза), химическое производство (рост на 69,2% г/г), металлургическое производство (рост на 36,7% г/г), нефтепереработка (рост на 13,8% г/г).

Заметный рост инвестиций также наблюдался в розничной торговле (+69,3% г/г после роста на 38,6% г/г кварталом ранее) в основном за счет инвестиций в сегменте интернет-торговли (их доля от инвестиций всей розницы достигла 37%).

При этом, как пояснила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова, при оценке текущей динамики инвестиций важно учитывать следующие факторы: "Во-первых, на темпы роста I квартала 2025 года повлияло более раннее начало строительного сезона из-за относительно теплой погоды в начале года (наибольший вклад в общий прирост дали инвестиции в жилые и нежилые здания и сооружения, суммарно 5,4 п.п.)".

"Во-вторых, в отдельных отраслях экономики отмечалось "охлаждение" инвестиционной активности в 1-м квартале этого года. В частности, в сфере транспортировки и хранения (снижение на 20,4% г/г), деятельности гостиниц (снижение на 9,3% г/г), информации и связи (снижение на 7,4% г/г), в области научных исследований и разработок (снижение на 6,1% г/г) и ряде других", - приводится комментарий Крючковой в сообщении Минэкономразвития.

"В-третьих, 1-м квартал традиционно имеет незначительный вес в годовом объеме инвестиций (около 15% по результатам 2024 года). В этой связи важно следить за уровнем инвестиционной активности в последующие кварталы", - отметила замглавы Минэкономразвития РФ.