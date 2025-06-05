Спрос на покупку в лизинг авто с пробегом растет

5 июня. FINMARKET.RU - Продажи подержанных автомобилей вв январе-апреле выросли на фоне резкого падения сегмента новых машин, следует из опроса "Коммерсанта" среди лизинговых компаний. В первую очередь это объясняется более выгодными ценами и широтой ассортимента, считает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев. "Приобретение бывших в эксплуатации транспортных средств - разумный выбор для бизнеса в условиях текущей экономической ситуации",- отмечает директор департамента продаж "Газпромбанк Автолизинга" Николай Фомин.

Положительная динамика связана и с активными распродажами стоков, ранее достигали рекордных за историю объемов. Лизингодатели стараются выдавать бывшие в употреблении машины, чтобы снять нагрузку на капитал, частично компенсировав убытки, поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

По данным исследования "Газпромбанк Автолизинга" и агентства НАПИ, совокупные продажи автомобилей с пробегом в лизинг (без учета спецтехники) в РФ в январе-апреле выросли на 0,8% год к году, до 23,2 тыс. штук.

Большинство собеседников издания в лизинговых компаниях прогнозируют рост продаж подержанных автомобилей по итогам 2025 года. "Лизинговые компании накопили огромный сток, который надо реализовывать прежде всего в лизинг", - указывает гендиректор компании "Флит Автолизинг" Алексей Смирнов. Фомин уверен, что тренд на рост лизинговых сделок в сегменте техники с пробегом сохранится на фоне высокой ключевой ставки.