В РФ могут начаться массовые проверки торговых сетей и ресторанов

5 июня. FINMARKET.RU - В России могут начаться массовыеторговых сетей и ресторанов. Роспотребнадзору планируют вернуть право выезжать на проверки без предварительного одобрения прокуроров. Об этом "Известиям" рассказал источник в Госдуме. По его словам, с 2020 года служба не может оперативно выехать на объект в рамках внепланового контроля, поскольку для этого необходимо получить одобрение прокуроров. Причем на практике сделать это не так просто: только в 30% случаев прокуратура удовлетворяет требования санитарных врачей.

"Переговоры по этому вопросу начинались на площадке правительства, теперь стороны используют более нейтральную зону - на базе Госдумы, - рассказал источник газеты. - Новый порядок в случае его согласования всеми заинтересованными сторонами потребует внесения поправок в ст. 66 закона "О государственном контроле" (248-ФЗ)".

На практике работа Роспотребнадзора будет выглядеть следующим образом: служба не станет уведомлять компанию, к которой идет с проверкой, а прокуроров проинформирует о своем намерении одновременно с началом надзора, а не предварительно, как сейчас. Причиной может послужить информация из системы маркировки "Честный знак", а также "сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям" (это может быть жалоба потребителя, общественника или публикация в СМИ). Причем проверку могут начать в течение суток после обнаружения данной информации.

Если Роспотребнадзор получит такую независимость, то массовый внеплановый контроль в первую очередь коснется заведений общепита, где много проблем и публичных новостей на этом фоне, а также торговых сетей и легкой промышленности, отметил источник "Известий".

Депутат "Единой России", зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский назвал рациональной инициативу вернуть Роспотребнадзору его полномочия, которые ограничили в пандемию. Всё чаще СМИ стали писать о зафиксированных случаях отравлений, а также обнаружения небезопасной обуви и одежды.

Механизм согласования проверок с прокуратурой - один из ключевых при оценке наличия или отсутствия рисков нарушений: в процессе согласования дается оценка доводам контрольных органов при обосновании проведения проверки, сказали изданию в Минэкономразвития. Тем более Роспотребнадзор сегодня осуществляет наиболее массовые виды контроля, находясь по количеству проверок среди лидеров - контрольных ведомств в стране по данному показателю, уточнили в ведомстве.