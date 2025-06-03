Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin за май;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май;

- число открытых вакансий в США в апреле по оценке JOLTS;

- производственные заказы США в апреле;

- квартальные результаты Hewlett Packard Enterprise.

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