"Финам" сохраняет рейтинг акций Группы Астра на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций ПАО "Группа Астра" на уровне "покупать" с целевой ценой 612 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,7% без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании.

"Компания опубликовала отчет за 1-й квартал 2025 года. Мы считаем, что на него не стоит обращать особого внимания ввиду сезонности бизнеса, когда около половины отгрузок компании приходится на 4-й квартал года, - пишет аналитик Никита Степанов. - В минувшем квартале отгрузки выросли лишь на 3% г/г, до 1,9 млрд руб., из-за жесткой ДКП, когда многие заказчики компании вынуждены откладывать закупки ПО из-за дороговизны капитала. При снижении ключевой ставки тот отложенный спрос, который формировался на продукты "Астры", может высвободиться, что приведет к росту показателей компании. В связи с этим мы позитивно оцениваем акции "Астры" и сохраняем целевую цену и рейтинг".

Группа компаний "Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки.

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