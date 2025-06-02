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Главная / Мнения аналитиков / Роснефть остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в секторе - Альфа-банк
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02 июня 2025 года 18:41
Роснефть остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в секторе - Альфа-банк
"Роснефть" остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в секторе на горизонте 2026 года, говорится в обзоре Альфа-банка. "Несмотря на слабость финансовых показателей группы, мы считаем результат 1К25 закономерным следствием изменения конъюнктуры нефтяного рынка, что, впрочем, может измениться уже в 2П25 - мы ожидаем, что до конца 2025 года котировки нефти марки Brent могут протестировать уровень сопротивления $70/барр.", - пишут аналитики Никита Блохин и Елизавета Дегтярева. Будучи единственной историей роста на российском нефтяном рынке с понятными перспективами ввода новых мощностей, "Роснефть", по мнению экспертов, остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в секторе на горизонте 2026 года. При этом поддержка государства в вопросах фискальной политики, а также прямое участие компании в межправительственных соглашениях и развитии шельфовых месторождений создают предпосылки для опережающего роста акций компании в случае возобновления практики подписания долгосрочных контрактов и возможного привлечения инвестиций в отрасль. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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