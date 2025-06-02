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02 июня 2025 года 15:30

Рубль днем умеренно понижается в паре с юанем в ожидании результатов российско-украинских переговоров

Москва. 2 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и в ожидании результатов российско-украинских переговоров, которые в понедельник проходят в Стамбуле.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Турецкой республики, переговоры были назначены на 13:00 мск. Незадолго до этого времени российская и украинская делегации прибыли к месту переговоров, передал корреспондент "Интерфакса". Делегацию от РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,956 руб., что на 5,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 52 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,58 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,2 рубля, до 90,94 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль", скорее всего, вернется выше уровня в 11 руб./юань на торгах в понедельник, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Рубль в пятницу прервал укрепление. Закончился налоговый период, ухудшилась геополитика, ожидаемая мягкость Банка России не будет играть в пользу роста национальной валюты. Так что сейчас сложились все предпосылки для плавной девальвации, - пишет эксперт. - Но при этом нельзя исключить, что какие-то крупные экспортеры будут продавать большие объемы валюты для вложения в рублевые низкорискованные активы или для аккумулирования рублей под выплаты дивидендов".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 77-80 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 88-91 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Факторами укрепления российского рубля, по мнению эксперта, стали продажи экспортной выручки, которая сформирована еще по предыдущим, условно высоким ценам. Кроме того, сохраняющаяся жесткая ДКП делает рубль очень дорогим.

"Тем не менее, мы рассматриваем данный тренд как краткосрочный, поскольку навес валюты экспортеров будет снижаться, также к лету повысится спрос на валюту на период отпусков, - отмечает Тимошенко. - В фокусе - предстоящее решение по ключевой ставке. В качестве основного сценария мы ожидаем что ключевая ставка по итогам заседания 6 июня останется на неизменном уровне, однако впервые, вероятно, ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%. Тем временем не на стороне мировых позиций доллара - судебные тяжбы по внешнеторговым пошлинам в США, в основе которых попытка оспорить решение Дональда Трампа по торговым тарифам".

Цены на нефть ускорили рост днем в понедельник, инвесторы позитивно восприняли решение альянса ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,16 за баррель, что на 3,81% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,31%, до $63,4 за баррель.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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