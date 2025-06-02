"Финам" повысил рейтинг акций "Аэрофлота" до "покупать" с прогнозной стоимостью 78,71 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Компания продолжает развивать новые направления и увеличивать пассажиропоток, а также впервые за шесть лет имеет намерение выплатить дивиденды. Тем не менее для "Аэрофлота" сохраняются риски на фоне санкционного давления", - отмечает эксперт.

"Ключевыми рисками для эмитента мы видим усиление геополитического напряжения, рост цен на топливо, сложности с обслуживанием самолетов и импортозамещением, дефицит запчастей, а также тарифные войны, которые приведут к замедлению экономического роста в России и негативно повлияют на платежеспособный спрос", - пишет Гудым в обзоре.

"Аэрофлот" - крупнейшая в России авиационная группа, которой принадлежит авиакомпания "Аэрофлот", региональные авиалинии "Россия" и лоукостер "Победа".

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