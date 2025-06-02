Прогнозная цена акций Роснефти на горизонте года - 670 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Роснефти" на горизонте года составляет 670 рублей за штуку, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Нефтяная корпорация опубликовала неоднозначный отчет за первый квартал по МСФО, констатирует эксперт.

Результаты "Роснефти" оказались ожидаемыми с учетом негативной динамики средней цены нефти марки Urals и ужесточения санкций. Предполагаем, что благодаря увеличению квот РФ на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ отчетность компании за второй квартал будет более успешной", - отмечает Мильчакова в комментарии.

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