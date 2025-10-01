В РФ готовят меры поддержки топливного рынка

1 октября. FINMARKET.RU - Правительство готовится расширитьподдержки внутреннего топливного рынка в условиях падения производства и нехватки бензина в некоторых регионах. "Коммерсант" ознакомился с обращением вице-премьера Александра Новака в адрес премьера Михаила Мишустина от 24 сентября, в котором изложены предложения по насыщению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

Правительство уже продлило действие эмбарго на экспорт бензина до конца 2025 года и ввело ограничение на вывоз дизтоплива. Последнее не будет распространяться на НПЗ. Среди дополнительных мер, указанных в обращении,— обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке. Поставлятьсмогут только уполномоченные организации — "Роснефть", АО ННК и государственное ВО «Промсырьеимпорт». На импортируемые нефтепродукты должен быть введен демпфер. В случае применения меры появится возможность направить в западном направлении бензин, производимый на НПЗ Сибири, в количестве около 150 тыс. тонн в месяц для поддержания баланса в центральной части страны, отмечается в обращении.

Правительство также предлагает увеличить импорт бензина из Белоруссии.

Кроме того, предлагается разрешить на полгода использование монометиланилина (ММА) — октаноповышающей присадки, применяемой для увеличения детонационной стойкости бензина.

Минфину также предлагается поручить создать экономические стимулы для применения этилового спирта в производстве бензина за счет отмены акциза на этиловый спирт. Это может позволить увеличить поставки бензина на внутренний рынок на 100 тыс. тонн в месяц.

Если предложения будут приняты, то получится дополнительно направить на внутренний рынок в месяц не менее 350 тыс. тонн бензина и 100 тыс. тонн дизтоплива.