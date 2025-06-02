"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 4,81 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 34%, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Финансовые результаты эмитента за 1К25 не впечатлили инвесторов: рост операционных расходов нивелировал увеличение выручки и привел к снижению операционной и чистой прибыли. Тем не менее, по нашим оценкам, акции компании остаются существенно недооцененными, поэтому мы сохраняем позитивный взгляд на их перспективы", - пишет эксперт инвесткомпании.

Среди факторов риска, указывает Смирнов, можно отметить высокие капитальные расходы эмитента в ближайшие годы. "Масштабные инвестиции будут оказывать давление на свободный денежный поток и способствовать сокращению денежной "кубышки". Строительство новых энергетических объектов и модернизация существующих в долгосрочной перспективе станут драйверами роста компании, однако в ближайшие годы это будет означать для инвесторов сохранение относительно невысоких дивидендов", - отмечает он.

"Интер РАО" - российский электроэнергетический холдинг, занимающийся производством и продажей электрической и тепловой энергии, а также выпуском энергетического оборудования.

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