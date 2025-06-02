Акции Транснефти могут быть интересны только с точки зрения дивидендов - "Т-Инвестиции"

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Транснефти" из-за отсутствия драйверов для роста ее бизнеса, бумаги могут быть интересны только с точки зрения дивидендов, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

"Компания отчиталась за первый квартал 2025 года. Выручка и EBITDA оказались вблизи наших прогнозов, а чистая прибыль оказалась выше ожиданий. Эмитент пока не объявил дивиденды по своим привилегированным акциям за 2024 год. По нашим оценкам, они могут составить 174-185 рублей на акцию (доходность - около 13-14% к текущим ценам), - указывает эксперт. - Скорректированная на курсовые разницы прибыль компании, по нашим расчетам, составляет 85 млрд, что соответствует вкладу в будущий дивиденд за 2025 год порядка 58,5 рублей на акцию. Сохраняем нейтральный взгляд на акции "Транснефти" из-за отсутствия драйверов для роста бизнеса. Считаем, что бумаги могут быть интересны только с точки зрения дивидендов".

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