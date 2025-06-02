S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5850-5970п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5850-5970 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как негативный при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Гульдарии Мухлисовой.

"На прошлой неделе S&P 500 продемонстрировал консолидацию в рамках восходящего тренда. Пробой важного сопротивления в районе 5970 пунктов пока не произошел, но индикатор RSI подтверждает наличие потенциала для продолжения восходящего движения. Общая картина по индексу широкого рынка остается умеренно позитивной для "быков". Считаем текущую консолидацию подходящим периодом для покупок, пока S&P 500 находится выше 200-дневной скользящей средней", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.