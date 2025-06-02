"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Газпрома", говорится в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой.

"Скорректированную прибыль компания за 1К25 не раскрыла, однако, по нашим расчетам из доступных данных отчетности, ее размер может составлять порядка 277 млрд (без учета убытка от обесценения объектов основных средств и незавершенного строительства). Это соответствует вкладу первого квартала в расчетный дивиденд в размере 5,8 рублей на акцию. Однако мы считаем, что выплата дивидендов "Газпромом" в ближайшее время маловероятна", - отмечает эксперт.

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