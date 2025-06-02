Транснефть остается дивидендной фишкой - ПСБ

"Транснефть" остается дивидендной фишкой, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Компания отчиталась по МСФО за IК2025:

- Чистая прибыль: 80,3 млрд руб. (94,4 млрд руб. годом ранее);

- Выручка: 361,6 млрд руб. (-2% г/г);

- EBITDA: 159 млрд руб.(осталась на уровне прошлого года);

- Свободный денежный поток: -10 млрд руб. (+12,2 млрд руб. в IК24);

- Долговая нагрузка: 0,3х (0,25х годом ранее).

"Данные по чистой прибыли лучше ожиданий - консенсус предполагал показатель на уровне 65 млрд руб., - отмечает Крылова. - Свободный денежный поток оказался отрицательным из-за влияния роста капзатрат и платежей по налогу на прибыль".

Несмотря на индексацию тарифов на 9,9%, выручка у компании сократилась из-за снижения объемов транспортировки по системе в связи с необходимостью участвовать в сделке ОПЕК+, указывает аналитик банка. За счет сокращения операционных расходов "Транснефть" удержала EBITDA на уровне прошлого года.

"Компания находится под давлением налоговой нагрузки: с 1 января ставка налога на прибыль поднята до 40% до 2030 года включительно, - отмечает эксперт ПСБ. - И если бы не это ("Транснефть" в 1,8 раз г/г увеличила расход по налогу на прибыль), то чистая прибыль за отчетный период бы выросла. В любом случае, факт оказался заметно выше консенсуса за счет роста прочих доходов, доходов от "дочек", процентного дохода и дохода от курсовых разниц. Мы в целом положительно оцениваем результаты "Транснефти" и полагаем, что поддержкой может стать наращивание добычи ОПЕК+".

Также аналитик подчеркивает, что компания остается дивидендной фишкой: СД рекомендовал выплату дивидендов в размере 198,25 руб. на акцию, что близко к прогнозу ПСБ в 200 руб. Вклад I кв. в дивиденд текущего года оценивается в ~49 руб./акцию.

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