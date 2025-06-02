Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Аэрофлот" раскрыл результаты по МСФО за IК2025:

- Выручка: 190,2 млрд руб. (+9,6% г/г);

- EBITDA: 49,0 млрд руб. (-17,4% г/г);

- Рентабельность по EBITDA: 26% (-8 п.п. за год);

- Чистый долг/EBITDA LTM: 2,5х (б/и к концу 2024 года);

- Скорр. чистый убыток: 3,4 млрд руб. против скорр. чистой прибыли 6,5 млрд руб. годом ранее.

Рост выручки эксперт оценивает как умеренный. По ее мнению, сдерживающим фактором стал календарный эффект: снижение количества длинных выходных в феврале и марте в сравнении с прошлым годом.

"Рост операционных расходов в два раза опередил рост выручки, - указывает Кузнецова. - На маржинальность давят повышенные аэропортовые сборы из-за реконструкции терминалов, рост затрат на обслуживание пассажиров, оплату труда, а также на техобслуживание и ремонт самолетов. Без учета валютной переоценки (это 27,3 млрд руб.) компания закрыла квартал убытком".

В целом результаты компании невыразительные, считает аналитик. "У "Аэрофлота" сохраняется опережающий рост расходов, что тормозит рост бизнеса. Полагаем, что компании удастся со временем стабилизировать издержки. В перспективе хорошим драйвером роста может стать улучшение геополитики, которое поддержит международный бизнес и решит проблемы с обслуживанием самолетов", - отмечает Кузнецова.

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