SberCIB по-прежнему осторожно оценивает перспективы акций Газпрома

Аналитики SberCIB Investment Research по-прежнему осторожно оценивают перспективы акций "Газпрома" и не ждут возобновления дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии.

"Газпром" отчитался за 1К25:

- Год к году выручка не изменилась существенно - и составила 2,8 трлн руб. При этом выручка без учета "Газпром нефти" выросла на 6%. Ее поддержали рост цен на газ в Европе на 65% и консолидация "Сахалинской Энергии", подчеркивают эксперты.

- Консолидированная EBITDA группы упала на 7%. Как отмечают аналитики инвестбанка, основная причина - слабая отчетность "Газпром нефти". При этом EBITDA "Газпрома" без учета "дочки" почти не изменилась.

- Чистая прибыль прибавила всего 1% и составила 660 млрд руб. На нее позитивно повлияла прибыль от курсовых разниц в 450 млрд руб., которая компенсировала повышение ставки налога на прибыль и снижение прибыли от совместных предприятий.

- Чистый долг компании сократился до 5,2 трлн руб. благодаря укреплению рубля. Коэффициент "чистый долг / EBITDA" составил 1,7.

В SberCIB по-прежнему осторожно оценивают перспективы акций "Газпрома" и не ждут возобновления дивидендов в ближайшие годы, отмечается в комментарии экспертов.

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