Геополитика останется основным драйвером движения рынка акций РФ в июне - "Велес Капитал"

Геополитика, вероятно, останется основным драйвером движения рынка акций РФ в июне с фундаментальной точки зрения, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С фундаментальной точки зрения в июне основным драйвером движения российского фондового рынка, вероятно, останется геополитика, которая может затмевать важность в том числе монетарного курса центробанка, - полагает эксперт. - ЦБ РФ проведет очередное заседание уже 6 июня, на котором мы ожидаем либо сохранения ключевой ставки на текущем уровне 21% со смягчением сигнала, либо ее снижения на 1-2%. Тот факт, что ставка в ближайшее месяцы, скорее всего, останется на двухзначном уровне, однако, при прочих равных может ограничивать позитив от ее снижения, хотя и будет поддерживать акции".

В остальном инвесторы продолжат оценивать геополитические сигналы и, в частности, итоги следующего раунда прямых переговоров России и Украины, который пройдет 2 июня, считает Кожухова.

Важной, на взгляд аналитика, также остается позиция США в переговорах и возможное резкое ужесточение западных санкций против российского энергетического и банковского секторов. В остальном в июне большинство акций РФ продолжат торговаться с итоговыми дивидендами за 2024 год (одобрения которых ждут на собраниях акционеров), что будет увеличивать их привлекательность.

"Технически индекс Мосбиржи c апреля формирует фигуру "треугольник" с границами у 2598 пунктов и 2979 пунктов, до стабилизации за пределами которых можно говорить о продолжении бокового движения в ожидании фундаментальных новостей. Аналогичная картина в целом складывается и по РТС с границами у 957 пунктов и 1163 пунктов, - указывает эксперт. - Долларовый индикатор выглядит несколько увереннее благодаря крепкому рублю. В целом оба индекса остаются на расстоянии от минимумов декабря 2024 года и при поступлении воодушевляющих сигналов готовы развить рост".

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