Банк ПСБ назвал топ дивидендных акций на июнь, в который вошли бумаги "Ленты", Сбербанка, "Яндекса" и "Транснефти" (ап), сообщается в комментарии аналитиков.

"В первой половине июня российский рынок акций может оказаться под давлением, - прогнозируют они. - Прохождение отсечек в "Лукойле" и "Татнефти", неопределенность в геополитике и слабая ситуация на рынке энергоносителей могут способствовать снижению индекса Мосбиржи. Однако под конец месяца возможна активизация покупок на фоне спроса на дивидендные акции".

Эксперты предлагают обратить внимание на бумаги "Ленты": компания удерживает двузначные темпы роста, по мультипликатору Р/E среди торговых сетей она относительно дешевая, поэтому с точки зрения перспектив развития бизнеса и инвестиционной привлекательности "Лента", оценке аналитиков, выигрывает.

На текущий год у компании таргет по выручке - 1 трлн рублей, и в ПСБ полагают, что он будет выполнен за счет фокуса региональной экспансии и сохранения хорошо оправдавшей себя стратегии развития супермаркетов.

"Сбербанк остается одной из качественных и привлекательных инвестиционных идей на российском рынке, - указывают стратеги. - Важным фактором поддержки являются хорошие дивиденды. По итогам 2024 года Сбербанк выплатит 34,84 руб. на акцию. Несмотря на замедление кредитования из-за высоких ставок, компания поддерживает эффективность бизнеса и доходы на высоком уровне. По нашим оценкам, по итогам этого года кредитная организация сможет увеличить чистую прибыль до 1,6 трлн руб. (против 1,55 трлн в 2024 году), что позволит ожидать выплаты следующих дивидендов в размере 36-36,5 руб. на акцию".

"Яндекс", на взгляд аналитиков, остается сильной маржинальной историей за счет сегментов "поиск и портал" и "райдтех". Она выдерживает двузначные темпы роста, подтверждает планы в 2025 году нарастить выручку на 30% (минимум), до 1,4 трлн руб., а скорр. EBITDA - на 32%, до 250 млрд руб. В контексте долговой нагрузки у компании, по оценке экспертов ПСБ, выигрышное положение: чистый долг/скорр. EBITDA LTM на конец IК25 незначительно вырос до 0,4х.

"Транснефть", в свою очередь, достаточно сильно отчиталась по итогам 2024 года, прибыль превысила ожидания рынка, - констатируют аналитики. - При коэффициенте 50% от скорректированной чистой прибыли компания может выплатить около 200 руб./акцию дивидендов, доходность 16,4%. "Транснефть" обладает стабильным бизнесом и низкой долговой нагрузкой, очевидно выиграет за счет восстановления добычи ОПЕК+ с апреля и индексации тарифов на 9,9%".

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